В штате Флорида приняли закон, называющий богослужения важными в жизни людей

Законопроект 254, принятый сенатом Флориды в январе, гласит, что объявление чрезвычайного положения «не может прямо или косвенно запрещать религиозному учреждению проводить регулярные религиозные службы или мероприятия»

Губернатор-республиканец Рон ДеСантис объявил о намерении подписать закон, объявляющий все религиозные службы «необходимыми» в штате Флорида, сообщает 21 июня сайт The Post Millenial.

Законопроект 254, принятый сенатом Флориды в январе, гласит, что объявление чрезвычайного положения «не может прямо или косвенно запрещать религиозному учреждению проводить регулярные религиозные службы или мероприятия».

Однако правительство сможет остановить религиозные службы, если всем предприятиям будет приказано закрыться, и только в том случае, если объявление чрезвычайного положения будет применяться «ко всем организациям в пострадавшей юрисдикции», говорится в законопроекте.

SB 254 был введен законодательным собранием штата после того, как религиозные учреждения были признаны «несущественными» на всей территории Соединенных Штатов во время пандемии коронавируса и не работали все время карантина наряду с казино и барами.

Автор законопроекта, сенатор-республиканец Джейсон Бродер, заявил, что законопроект предотвратит будущие запреты на места отправления культа в условиях чрезвычайного положения.

Распоряжением от 2020 года ДеСантис объявил все религиозные службы в штате Флорида «необходимыми» после того, как другие штаты, такие как Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, закрыли места отправления культа. Позже законодатели штата решили сделать это законом, чтобы возможность проведения богослужений не зависела от мнения губернатора.

Напомним, губернатор-республиканец Аризоны Даг Дьюси подписал в апреле аналогичный закон, в котором все религиозные службы признаются необходимыми в чрезвычайных ситуациях.

В Канаде в 2021 году полиция арестовала нескольких пасторов, осмелившихся провести пасхальное богослужение во время чрезвычайной ситуации по коронавирусу. Аналогичной карой грозили власти Калифорнии, но об арестах не сообщалось.