Израиль ожидает восстановления туризма после COVID-19

Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, должно увеличить количество выезжающих и въезжающих туристов, однако ожидается, что рекорд, установленный в год, предшествовавший пандемии, в аэропорту Бен-Гурион — около 24 миллионов международных пассажиров, в 2022 году все еще не будет превзойден.

Ожидается, что этим летом израильский туризм продемонстрирует лучший результат с 2019 года, 20 июня сообщило издание Al-Monitor.

Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, должно увеличить количество выезжающих и въезжающих туристов, однако ожидается, что рекорд, установленный в год, предшествовавший пандемии, в аэропорту Бен-Гурион — около 24 миллионов международных пассажиров, в 2022 году все еще не будет превзойден.

С точки зрения прибывающих туристов Израиль еще далек от пика 2019 года — около 4,5 млн туристов — и, по оценкам, на текущий год эта цифра составит около 2 млн человек.

В настоящее время наиболее серьезной проблемой, с которой сталкивается израильская индустрия туризма, является нехватка работников, которая существует на основных въездных воротах страны, а также в других профессиях в индустрии туризма.

Офер Лефлер, представитель Управления аэропортов Израиля, сказал, что мировая авиационная отрасль находится в глубоком кризисе, и Израиль здесь — не исключение. Поэтому задержки бывают в основном у вылетающих пассажиров.

По словам Лефлера, проблема в Израиле больше из-за нехватки сотрудников службы безопасности, которая относительно высока в Израиле по сравнению с другими странами. До пандемии коронавируса в управлении аэропортов Израиля работало 1800 сотрудников службы безопасности. Сегодня их число составляет менее 600.

Количество рейсов должно вернуться к прежним показателям в ближайшие месяцы, но увеличение числа сотрудников службы безопасности остается проблемой. Тем не менее, власти решили приложить все возможные усилия, чтобы не отменять рейсы, что объясняет заторы, возникшие в последние дни. К нехватке рабочей силы, отметил Лефлер, следует добавить проблему, вытекающую из привычки израильских пассажиров брать с собой довольно много багажа при поездках за границу.

«В 2019 году от момента прибытия в терминал до прохождения всех этапов досмотра и попадания в зону беспошлинной торговли у пассажира в среднем уходило 54 минуты. Сегодня это занимает 70 минут. Моя задача — сократить на этот раз до менее часа», — заявил Лефлер.

Эксперт по туризму и авиации Джозеф Фишер согласен с тем, что главная проблема в аэропорту — нехватка рабочей силы. По его мнению, потребуется не менее 12 месяцев, чтобы наверстать упущенное, в основном из-за среднего профессионального профиля сотрудников службы безопасности израильских аэропортов. В отличие от других стран, это в основном молодые люди после службы в армии, которые устраиваются на эту работу на ограниченный период времени, без долгосрочной карьерной устремленности.

«Проблема в том, что молодые люди, которые работали в аэропорту до пандемии коронавируса и были уволены, с тех пор нашли новую работу с перспективами карьерного роста», — сказал Фишер.

Он ожидает еще больших проблем с заторами в аэропорту в июле и августе, когда ежедневно через аэропорт будет проходить более 100 тысяч пассажиров. Эксперты подчеркнули, что израильские туристы должны привыкнуть путешествовать без багажа или с небольшим багажом, если они надеются сократить очереди.

Ожидается, что количество и прибывающих, и уезжающих туристов также будет ниже по сравнению с 2019 годом. Тем не менее, гостиничный сектор сталкивается со значительными проблемами. Цены значительно выросли, и, как и в аэропорту, в этом секторе возникла проблема с кадрами.

Генеральный директор Ассоциации отелей Израиля Яэль Даниэли заявил, что на данный момент туристическая инфраструктура в Израиле не вполне реализует свой потенциал. Количество прибывающих туристов по-прежнему невелико, поэтому номера в отелях зачастую остаются пустыми. Тем не менее, специалисты в индустрии туризма надеются, что тенденция к росту будет продолжаться. По словам Даниэли, общий гостиничный номерной фонд Израиля составляет 57 тысяч номеров, но в ближайшие годы прогнозируется, что это число значительно увеличится.

Предвидя увеличение числа прибывающих туристов, власти Израиля готовятся на разных уровнях. В конце мая Министерство туризма объявило, что получило 107 заявок на получение грантов на строительство новых отелей или расширение существующих. В сообщениях от 7 июня говорится, что министерство туризма выделило 165 миллионов израильских шекелей ($48 миллионов) в виде грантов на поддержку планов строительства новых отелей и новых гостиничных номеров по всему Израилю.

Большая часть новых гостиничных номеров будет построена в Тель-Авиве, Иерусалиме и Эйлате.

Что касается рабочей силы, Даниэли пояснил, что в пиковый год туризма в Израиле в гостиничном бизнесе было занято около 42 тысяч человек. Сегодня на работу вернулись лишь 34 тысячи человек. Прилагаются усилия, чтобы восполнить этот пробел за счет привлечения работников с Филиппин, из Иордании, а также палестинцев.