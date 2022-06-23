Долгосрочныое погашение ипотеки: риск или оправданное действие?

Классика жанра: что лучше – вкладывать свои деньги в приобретение недвижимости или погашать ипотеку ?

Классика жанра: что лучше – вкладывать свои деньги в приобретение недвижимости или погашать ипотеку ? Когда ставки по ипотечным кредитам едва превышают 2 %, не стоит слишком увлекаться расчетами. Инвестиции, похоже, говорят сами за себя.

Но когда эти же ставки приближаются к отметке 5 %, проблема внезапно становится более сложной. Проблема заслуживает некоторого уточнения. Как подойти к этой дилемме в нынешних условиях ?

Основная проблема здесь по-прежнему заключается в том, что называется стоимостью отказа. Когда я куда-то вкладываю свои деньги, я не могу использовать их ни на что другое, что могло бы оказаться более прибыльным. То есть, теряю деньги.

Если же я ускорю погашение своей ипотеки до 2 %, я уклонюсь от низких процентов, но лишусь более высоких доходов, не вкладывая свои деньги в 6 %.

Теперь давайте добавим несколько переменных. Первый: налогообложение.

Когда мы решаем погасить долг, потерянные банковские проценты остаются у нас, как если бы мы получили прибыль. То есть, проще говоря, это похоже на необлагаемый налогом доход. Если бы кто-то предпочел поместить свои деньги в ценные бумаги, которая генерирует эквивалентные проценты, он должен был бы вычесть налог, если только инвестиции не находятся внутри CELI (сберегательного счета, свободного от налогов).

Таким образом, оценить стоимость отказа, проведя параллель между CPG (гарантированным инвестиционным сертификатом) или облигацией и ипотекой, не так просто. Сравнение становится еще более сложным, когда мы включаем в просчитываемое нами уравнение и акции, следовательно, прирост капитала и дивиденды, которые облагаются налогом в меньшей степени.

Еще такой момент нужно учесть. Предположим, у меня «сбалансированный» профиль инвестора, и я вкладываю свои деньги в так называемый «сбалансированный» портфель, состоящий из акций, облигаций и обеспеченных ценных бумаг. Когда я решаю вложить свои деньги в свою ипотеку, а не в свой портфель, эти доллары попадают в категорию «осторожных» активов, что совершенно не соответствует моему профилю инвестора. И тем самым несколько подкашивают сложившуюся репутацию.

Домохозяйство, для которого ипотечный кредит слишком сильно влияет на бюджет, захочет снизить свои процентные расходы, и желательно до выхода на пенсию, закончить выплату ипотеки. Это понятно и разумно.

Повышение процентных ставок, безусловно, приведет к пересмотру расчета нынешнего бюдэета для семей с высоким уровнем задолженности. Заманчиво постараться способствовать погашению ипотеки, но реально ли с сегодняшним ростом цен?

В любом случае, выбор зависит от вас. Главное, чтобы он был оправдан и верно просчитан.

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Ольга Успенская

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