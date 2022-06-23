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Общество Здоровье, медицина В Монреале открылся первый приют для бездомных алкоголиков, в котором можно выпивать

В Монреале открылся первый приют для бездомных алкоголиков, в котором можно выпивать

Olga Fedak Июн 23, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 74 Просмотров

Количество бездомных в Монреале не уменьшается.

После нескольких месяцев тестовой эксплуатации в среду был официально открыт первый в Монреале “мокрый” приют.

Он даёт обитетелям возможность употреблять алкоголь под наблюдением врача. “Пациентам” предоставляются консультации и поддержка.

Проект создан совместно Университетскими центрами здравоохранения и социальных услуг (CIUSSS) и миссией Old Brewery Mission, которая предоставляет различные ресурсы бездомному населению Монреаля.

Приют создан по образцу аналогичных программ в Онтарио и Альберте.

“Цель та же: сократить потребление и сделать так, чтобы люди делали это безопасно”, — сказала Летиция Гренье, координатор Old Brewery Mission.

Но большинство приютов являются “сухими”, то есть в них не разрешается употребление алкоголя. По словам организаторов, это может спровоцировать абстиненцию, потому что лишает людей доступа к ресурсам, предназначенным для оказания им помощи.

49-летний Стефан Лапойнт пользовался “услугами” центра ещё на стадии пилотного проекта. По его словам “программа имеет огромное значение”.

Раньше проводил дни, выпивая на улице, и даже несколько раз просыпался в больнице.

“Я хронический алкоголик — раньше мне было трудно ходить. Но теперь я стал меньше пить. У меня больше радости жизни. Я чувствую себя лучше. Моя зависимость уменьшается, и это моя цель”, – сказал Лапойнт.

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