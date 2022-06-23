На чемпионате мира по футболу интим разрешён только между супругами!

Чемпионат мира по футболу в Катаре – никаких хождений налево! Интим допускается только между супругами. Если не хотите сесть в тюрьму на 7 лет. Вы предупреждены!

На Чемпионате мира по футболу в Катаре запретили интимные отношения. Исключения сделаны для супругов.

Очередной чемпионат мира по футболу пройдёт в Катае с 21 ноября по 18 декабря этого года. Но никакого интима, если вы не женаты. И никакого пива. За нарушения – до семи лет заключения.

И тут “облом” – только что, 22 июня 2022 года, власти Катара официально заявили, что всех, кто осмелиться заниматься сексом, не будучи мужем и женой, постигнет суровая кара – за “прелюбодение” (в данном случае, за секс между двумя партнёрами, не состоящими в браке), полагается кара – до семи лет тюремного заключения. Никакого исключения для иностранцев, для спортсменов, для болельщиков из каких-то определённых стран не предусмотрено. Познакомился с женщиной в кафе за чашечкой кофе? Понравились друг другу, погуляли по улице, зашли в гостиничный номер, поцеловались, скинули одежду и… Всё! Оба – на семь лет на нары! А нечего нарушать!

Всего до сего дня было продано почти миллион двести тысяч билетов на матчи чемпионата (билеты купили примерно 200 тысяч человек, если считать, что каждый приобрёл билеты на шесть матчей). Большинство болельщиков собирается прибыть в Катар из Аргентины, Бразилии, Англии, Франции, Мехико, США и Саудовской Аравии. Если саудовцы к строгим наказаниям за приставения привычны (наверно), а британцы чопорны и холодны, им секс не нужен, то что же собираются делать аргентинцы, бразильцы и мексиканцы? Можно ли ожидать наплыва тюремного населения, говорящего на испанском языке? Или же перетерпят?

Кстати, в том же грозном официальном сообщении, в котором граждане болельщики предупреждаются об ответственности за интим вне супружеских уз, чётко говорится, что публичные проявления неподобающих отношений, такие, как объятия или поцелуи (и не дай Бог, руку на коленку соседке по трибуне положить, а то и соседу!), тоже считаются нарушением порядка, хотя, может быть, дело обойдётся штрафом.

“Катар – консервативная страна”, говорится в коммюнике, “публичные проявления чувств к другому человеку неприемлемы, вне зависимости от сексуальной ориентации виновных”.

В Катаре запрещено также распитие спиртных напитков, так что болельщикам придётся забыть и о традиционных пивных попойках после матча. Ну, и на закуску, руководство Ассоциации футбола Катара сурово предупредило о полном запрете на публичные проявления чувств со стороны сторонников однополой любви. Никаких собраний, размахивания радужными флагами, хождений в обнимку или взявшись за ручки.

Продажа билетов на чемпионат в разгаре, и те миллион 200 тысяч уже проданных – лишь начало. Всего ожидается прибытие не менее миллиона болельщиков и туристов, поэтому в настоящее время страна лихорадочно готовит к приёму сотни тысяч жилых помещений, так как отелей на всех точно не хватит. Для туристов будут приспособлены и баржи, и старые грузовики. Но вот выпивка или, ужас!, интим вне брака позволен не будет.

И не говорите потом, что вы ничего не знали. На свободу через семь лет с чистой совестью!

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