Заявление премьер-министра Квебека по поводу французского языка

Предпраздничное обращение к квебекцам премьер-министра Квебека посвящено французскому языку, его месту и роли

Премьер-министр Квебека обратился к квебекцам с заявлением о месте и роли французского языка.

23 июня премьер-министр Квебека Франсуа Лего обратился к жителям провинции и ко всем канадцам с письмом, в котором премьер отвечает на вопросы о роли и месте французского языка. Это письмо-обращение не только написано в преддверии национального праздника – дня Иоанна-Крестителя (Saint-Jean Baptiste), но и как бы служит ответом на полемику вокруг языка, которая идёт на всех уровнях в Квебеке и по всей Канаде.

Само письмо не содержит каких-то особых откровений и неожиданных концепций, но лишь подтверждает позицию руководства провинции и значительной части населения Квебека.

Франсуа Лего подчёркивает, что французскийй язык является частью ДНК нашего народа, он в центре истории Квебека, он определяет его культурные традиции и его суть. “Спустя четыре века после Шамплена, мы продолжаем жить благодаря французскому языку, и мы гордимся этим”, сказал премьер.

Франсуа Лего рассказал в своём письме о роли языка – ведь Квебек является “франкоязычным островом в окружении англоязычной Америки”. Премьер-министр заявил, что квебекцы должны бережно сохранять язык и развивать его, потому что именно он служит гарантией идентичности квебекцев, именно он обеспечил выживание нации в течение столетий.

Премьер-министр обратился ко всем жителям с призывом гордо нести знамя французского языка, говорить и писать по-французски, защищать язык, расширять сферу его использования, быть достойными духовных традиций отцов и дедов.

Сам по себе факт такого обращения к народу необычен – как правило, премьер перед днём Национального праздника поздравляет квебекцев с этим днём и упоминает об истории праздника, узах, связывющих людей, об уважении к традициям и ценностям, но упор на язык не делается. Нынешнее выступление стало, скорее, исключением, но исключением в рамках нынешней полемики по вопросам языка.

Полностью с текстом обращения премьер-министра Квебека можно ознакомиться, например, по этой ссылке: