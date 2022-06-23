Национальный праздник Квебека – что открыто и что закрыто на выходные

Национальный праздник Квебека – какие магазины и учреждения открыты, а какие закрыты в эти долгие выходные
24 июня Квебек празднует день Иоанна-Крестителя (Saint-Jean-Baptiste), наверно, самый популярный праздник после Рождества (и, возможно, Пасхи). Все семьи собираются вместе, проходят массовые гулянья, в субботу в Монреаль возвращается Фестиваль Фейерверков. Кстати, не забывайте, если куда-то пойдёте, что в эти дни традиционно носят белые и синие одежды. Никто за красные цвета не побъёт, но коситься будут – это не принято.
Но что будет открыто, а что закрыто в эти праздничные дни. По какому расписанию работают заведения? Итак:
Открыты:
- Все магазины и рынки (но коммерческие центры закрыты, см. информацию ниже).
- Все небольшие магазины и лавки (депанёры, мясные лавки, киоски и т.д.) За исключением SAQ и SQDC (см информацию о “что закрыто” ниже).
- Все аптеки.
- Все рестораны, кафе и бары.
- Все автозаправки.
- Все музеи, включая Биодом, Ботанический сад с Инсектариумом, Планетарий.
- Сбор мусора производится по обычном расписанию, и экоцентры тоже работают по привычному расписанию.
- Автобусы, электрички, метро работают по расписанию праздничных и выходных дней, но рекомендуется проконсультироваться с информацией на сайтах управлений общественного транспорта, чтобы не опоздать на автобус или чтобы не придти на остановку слишком рано.
Что закрыто:
- Магазины SAQ и SQDC (то есть винно-водочные и марихуанные магазины, хотя вино и пиво можно купить в обычных магазинах и лавках).
- Коммерческие центры (включая магазины в этих центрах, разумеется).
- Банки и сберкассы.
- Почта (сбор почты и доставка не осуществляются).
- Все провинциальные и федеральные учреждения (в связи с напряжённой ситуацией, ходят слухи о том, что бюро выдачи паспортов будут открыты, но официального подтверждения слухам пока нет).
- Библиотеки и дома культуры.
С наступающим праздником!