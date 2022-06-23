Национальный праздник Квебека – что открыто и что закрыто на выходные

Национальный праздник Квебека – какие магазины и учреждения открыты, а какие закрыты в эти долгие выходные

Расписание работы учреждений, магазинов, транспорта в эти выходные.

24 июня Квебек празднует день Иоанна-Крестителя (Saint-Jean-Baptiste), наверно, самый популярный праздник после Рождества (и, возможно, Пасхи). Все семьи собираются вместе, проходят массовые гулянья, в субботу в Монреаль возвращается Фестиваль Фейерверков. Кстати, не забывайте, если куда-то пойдёте, что в эти дни традиционно носят белые и синие одежды. Никто за красные цвета не побъёт, но коситься будут – это не принято.

Но что будет открыто, а что закрыто в эти праздничные дни. По какому расписанию работают заведения? Итак:

Открыты:

Все магазины и рынки (но коммерческие центры закрыты, см. информацию ниже).

Все небольшие магазины и лавки (депанёры, мясные лавки, киоски и т.д.) За исключением SAQ и SQDC (см информацию о “что закрыто” ниже).

Все аптеки.

Все рестораны, кафе и бары.

Все автозаправки.

Все музеи, включая Биодом, Ботанический сад с Инсектариумом, Планетарий.

Сбор мусора производится по обычном расписанию, и экоцентры тоже работают по привычному расписанию.

Автобусы, электрички, метро работают по расписанию праздничных и выходных дней, но рекомендуется проконсультироваться с информацией на сайтах управлений общественного транспорта, чтобы не опоздать на автобус или чтобы не придти на остановку слишком рано.

Что закрыто:

Магазины SAQ и SQDC (то есть винно-водочные и марихуанные магазины, хотя вино и пиво можно купить в обычных магазинах и лавках).

Коммерческие центры (включая магазины в этих центрах, разумеется).

Банки и сберкассы.

Почта (сбор почты и доставка не осуществляются).

Все провинциальные и федеральные учреждения (в связи с напряжённой ситуацией, ходят слухи о том, что бюро выдачи паспортов будут открыты, но официального подтверждения слухам пока нет).

Библиотеки и дома культуры.

С наступающим праздником!