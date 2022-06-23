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Национальный праздник Квебека.

Национальный праздник Квебека – что открыто и что закрыто на выходные

Megan Jorgensen Июн 23, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых Оставить комментарий 108 Просмотров

Национальный праздник Квебека – какие магазины и учреждения открыты, а какие закрыты в эти долгие выходные

Расписание работы учреждений, магазинов, транспорта в эти выходные.

24 июня Квебек празднует день Иоанна-Крестителя (Saint-Jean-Baptiste), наверно, самый популярный праздник после Рождества (и, возможно, Пасхи). Все семьи собираются вместе, проходят массовые гулянья, в субботу в Монреаль возвращается Фестиваль Фейерверков. Кстати, не забывайте, если куда-то пойдёте, что в эти дни традиционно носят белые и синие одежды. Никто за красные цвета не побъёт, но коситься будут – это не принято.

Но что будет открыто, а что закрыто в эти праздничные дни. По какому расписанию работают заведения? Итак:

Открыты:

  • Все магазины и рынки (но коммерческие центры закрыты, см. информацию ниже).
  • Все небольшие магазины и лавки (депанёры, мясные лавки, киоски и т.д.) За исключением SAQ и SQDC (см информацию о “что закрыто” ниже).
  • Все аптеки.
  • Все рестораны, кафе и бары.
  • Все автозаправки.
  • Все музеи, включая Биодом, Ботанический сад с Инсектариумом, Планетарий.
  • Сбор мусора производится по обычном расписанию, и экоцентры тоже работают по привычному расписанию.
  • Автобусы, электрички, метро работают по расписанию праздничных и выходных дней, но рекомендуется проконсультироваться с информацией на сайтах управлений общественного транспорта, чтобы не опоздать на автобус или чтобы не придти на остановку слишком рано.

Что закрыто:

  • Магазины SAQ и SQDC (то есть винно-водочные и марихуанные магазины, хотя вино и пиво можно купить в обычных магазинах и лавках).
  • Коммерческие центры (включая магазины в этих центрах, разумеется).
  • Банки и сберкассы.
  • Почта (сбор почты и доставка не осуществляются).
  • Все провинциальные и федеральные учреждения (в связи с напряжённой ситуацией, ходят слухи о том, что бюро выдачи паспортов будут открыты, но официального подтверждения слухам пока нет).
  • Библиотеки и дома культуры.

С наступающим праздником!

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