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Общество Здоровье, медицина Монреаль получит электрические машины скорой помощи

Монреаль получит электрические машины скорой помощи

Olga Fedak Июн 23, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 38 Просмотров

Напоминаем, что в разных частях Квебека закрываются шесть отделений неотложной помощи.

Министерство здравоохранения Квебека заявляет, что Монреаль и Лаваль станут первыми городами провинции, которые получат полностью электрические машины скорой помощи. Ожидается, что транспортые средства выйдут на дороги в следующем году.

Служба медицинской помощи Urgences-Santé приобрела восемь машин скорой помощи у квебекских компаний Demers Ambulances и Lion Electric. В 2016 году компании объединились для разработки машины скорой помощи Demers eFX. Автомобиль создавался при финансовой поддержке федерального и провинциального правительства.

Произведенные в Квебеке электромобили скорой помощи были впервые представлены в октябре прошлого года.

Создатели машины сообщают, что консультировались с парамедиками при разработке eFX. Автомобиль может похвастаться большим пространством для ног и возможностью свободного передвижения для доступа к пациентам. Новые машины также “снижают риск несчастных случаев в транспортном средстве во время движения”.

Министр здравоохранения Кристиан Дюбе и министр, ответственный за борьбу с изменением климата Бенуа Шаретт заявили, что покупка является “первым шагом в замене машин скорой помощи с бензиновым двигателем, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов”.

Автомобиль eFX имеет запас хода около 200 километров на одном заряде. Заявленный срок службы машины 10 лет. В то же время традиционные машины скорой помощи, работающие на бензине, служат не более пяти лет.

В течение следующих нескольких месяцев Министерство транспорта Квебека также профинансирует покупку шести дополнительных электрических машин скорой помощи для других регионов Квебека.

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