Геополитика для думающих: израильский туризм восстанавливается после COVID-19

Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. День 23 июня 2022.
Все новости геополитики в мире без фейков и вбросов без чёткой привязки к какой-либо стороне из разных, часто полярных источников.
Геополитика для думающих и адекватных читателей, не лишенных критического мышления. Новости одной строкой:
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Лидеры G7 поднимут проблему «Северного потока»
- Глава МО ФРГ: Литва может рассчитывать на поддержку НАТО в ситуации с РФ.
- «Партнерство с Россией, как это предусмотрено стратегической концепцией 2010 года, невозможно представить в обозримое время», – заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 июня выступая в Бундестаге.
- Министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что объем доходов страны от продажи нефти увеличились на 40% в первом квартале текущего календарного года (в Иране он начался 21 марта), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Президент США призвал Конгресс приостановить сбор федерального налога на топливо.
- Новые санкции от Великобритании:▪️ запрет на оказание финансовых и брокерских услуг;
▪️ запрет на ввоз в Россию фунтов стерлингов и евро;
▪️ запрет на поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с работой в море, с нефтью и её переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
- Молдова не может в полной мере присоединиться к санкциям против России, сообщил вице-премьер и глава МИД республики Николай Попеску.
- Иран все еще сталкивается с западными санкциями и хочет увеличить торговлю с Москвой, прорабатывая комбинированный логистический маршрут Россия-Индия через Каспий, способный пересчитать логистическое уравнение в пользу Ирана.
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Израиль ожидает восстановления туризма после COVID-19.
- Федеральная резервная система планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в США замедляется, приближаясь к целевым 2%, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената.
- Инфляция в Великобритании выросла до 9,1%, что является самым высоким показателем за 40 лет.
- В Южной Корее подтвердился первый случай заражения оспой обезьян.
- Германия повысила до «тревожного» уровень риска в национальном плане по чрезвычайным ситуациям с газом.
- Ущерб от непогоды во Франции за четыре дня в июне оценивается почти в €1 млрд.
- Украинский посол хочет извиниться перед Шольцем за сравнение с “ливерной колбасой”.
- В Турции уровень потребительского доверия упал до исторического минимума.
- Рост мировой экономики может быть под угрозой из-за сбоя поставок, ускорения инфляции и роста цен.
- Nike решил полностью покинуть российский рынок, сообщает Reuters со ссылкой на электронное письмо компании. Ранее компания отказалась от продления франчайзингового соглашения с Inventive Retail Group, занимавшейся распространением товаров Nike в РФ.
Достоверность информации проверена с использованием онлайн-инструментов для борьбы с фейками:
- tineye.com — сервис по поиску первоисточника фото.
- fotoforensics.com — сервис по проверке изображения на наличие фотошопа.
- exif.regex.info — сервис, позволяющий определить дату фото.
- www.metadata2go.com — проверка метаданных фото и видео.
- findclone.ru — поиск страницы человека во «ВКонтакте».
- pimeyes.com/en — поиск человека по фотографии.
- theinpaint.com — Удаление объекта с изображения. Например, берёте фотографию человека, удаляете его с фото, оставляя только фон, а затем загружаете в «Яндекс. Картинки». В ряде случаев поисковик может показать, где было сделано фото.
- citizenevidence.amnestyusa.org — сервис, позволяющий проверить настоящую дату публикации видео на YouTube.
❗️Источники:– geoprosto , @diplomatia
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