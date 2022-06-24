Квебек помогает Medicago избавиться от финансирования производителей сигарет

“Medicago — хорошая компания из Квебека. У них есть несколько планов структурного развития. Поэтому я хочу, чтобы Medicago была так же привержена Квебеку. Если для этого мы сможем облегчить покупку акций Philip Morris, мы это сделаем”, – заявил министр экономики Пьер Фитцгиббон.

Вакцина Medicago Covifenz – единственная прививка от COVID-19, производимая в Канаде. Она была лицензирована Министерством здравоохранения Канады в феврале для взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отклонила квебекскую вакцину от COVID-19. Причиной отказа является присутствие табачной компании Philip Morris среди акционеров компании. Это решение связано с политикой агентства ООН, принятой в 2005 году.

В понедельник министр экономики Пьер Фитцгиббон ​​в кулуарах экономического форума в Монреале заявил, что Квебек хочет помочь компании заменить миноритарного акционера.

79% акций компании принадлежат японской компании Mitsubishi Tanabe Pharma, а 21% – американской Philipp Morris.

Квебек выступает посредником в переговорах, чтобы помочь японцам выкупить долю американого производителя табачных изделий. По мнению правительства провинции, выход табачников из числа акционеров побудит ВОЗ одобрить канадскую вакцину от COVID-19.

Пока неизвестно, будет ли Квебек участвовать в этом процессе финансово.

Федеральное правительство подписало контракт на закупку 76 миллионов доз вакцины Medicago Covifenz. Канада планировала пожертвовать любые излишки вакцины странам с низким уровнем дохода через альянс по обмену вакцинами COVAX. Но поскольку ВОЗ отклонила запрос Medicago, Канада не сможет пожертвовать вакцину своего производства.

Medicago заявила, что ее двухдозовая вакцина эффективна в предотвращении COVID-19 на 71%, в том числе подтвердила эффективность от варианта Delta. Эффективность вакцины не тестировалась против варианта Omicron, посколько он ещё не был распространен во время испытаний препарата.