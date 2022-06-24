Опасная стоматология: белая медведица умерла во время чистки зубов

Визит белого медведя в Гаспе также закончился печально.

Самка белого медведя, живущая в зоопарке Ассинибойн в Виннипеге, умерла во время стоматологической процедуры под наркозом. Зоопарк подтвердил, что девятилетняя медведица Аврора умерла во вторник.

В зоопарке рассказали, что у Авроры периодически возникали проблемы с зубами. Проблема тянется с детства. В 2013 году в годовалом возрасте ее нашли без мамы бродящей по территории аэропорта Черчилль. Ее спасли и выходили в зоопарке.

По словам ветеринаров ее зубы были повреждены из-за того, что она ела камни и палки, пытаясь выжить без матери.

За свою жизнь Аврора перенесла несколько похожих стоматологических процедур. Ветеринары облегчали боль, лечили инфекцию и предотвращали перерастание проблем с зубами в опасные для жизни проблемы.

Во вторник ветеринарный стоматолог проводил ей лечение по общим наркозом. Процедура проходила хорошо, но когда команда готовилась отменить анестезию, у Авроры остановилось сердце.

Ветеринарная бригада сделала все возможное, чтобы реанимировать медведицу, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Зоопарк проведет дальнейшее тестирование и расследование, чтобы выявить причины смерти.

Работники зоопарка рассказали, что Аврора была напористой и волевой медведицей, и она взяла под опеку более молодых медвежат, с которыми жила в вольере.