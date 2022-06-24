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Новости Парламент Канады будет еще год работать в гибридном формате
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Канадский флаг перед зданием Парламента Канады.

Парламент Канады будет еще год работать в гибридном формате

Виктория Христова Июн 24, 2022 Новости, Новости Канады, Общество, Политика Комментарии к записи Парламент Канады будет еще год работать в гибридном формате отключены 17 Просмотров

Канадский парламент до июня 2023 года продолжит работать в гибридном формате, когда депутаты могут как лично присутствовать на заседаниях, так и посредством видеосвязи

Канадский парламент до июня 2023 года продолжит работать в гибридном формате, когда депутаты могут как лично присутствовать на заседаниях, так и посредством видеосвязи. Как сообщается на сайте законодательного органа в четверг, эту инициативу правящей Либеральной партии одобрили 177 депутатов, 144 проголосовали против.

Либералов, которые не имеют в парламенте необходимого для принятия законов большинства, поддержали оппозиционные Новая демократическая и Зеленая партии. Против высказались консерваторы и “Квебекский блок”.

Возможность гибридного посещения заседаний действует в канадском парламенте с сентября прошлого года. После голосования в четверг депутаты парламента Канады завершили свою работу в законодательном органе до сентября. Согласно традиции, лето они проведут в своих избирательных округах.

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