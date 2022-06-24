Главы государств ЕС решили дать статус страны-кандидата Украине и Молдавии

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель 23 июня на саммите Европейского Союза в Брюсселе

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны — кандидата на вступление в состав союза, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель 23 июня на саммите Европейского Союза в Брюсселе.

«Соглашение. Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», — написал он.

Мишель отметил, что наступил исторический момент. «Сегодняшний день знаменует собой решающий шаг на вашем пути к ЕС. Наше будущее вместе», — добавил он, обращаясь к президентам Украины и Молдавии.

О вступлении Грузии в кандидаты в ЕС Мишель сказал, что Евросовет «решил признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить статус кандидата, как только будут решены остающиеся приоритеты».

«Поздравляю грузинский народ. Исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии связано с ЕС», — отметил Мишель.

Напомним, Еврокомиссия 17 июня рекомендовала саммиту ЕС предоставить статус кандидатов Украине и Молдавии. Как заявила глава Европарламента Роберта Метсола, Евросоюз собирается присвоить Украине статус кандидата на вхождение в качестве «символа надежды» для поддержания духа украинцев, тогда как для фактического вступления необходимо «еще сделать очень много шагов».

В дальнейшем кандидат обязан получить одобрение Совета ЕС (единогласное) и Европарламента (абсолютное большинство). В конце созывается конференция представителей всех стран — членов ЕС, где должен быть подписан договор о вступлении в ЕС.

Также напомним, Турция, например, подала заявку на вступление в 1987 году, а статус кандидата стране присвоили еще в 1999 году. Но Франция и Германия считают, что Турция не имеет право быть принятой в ЕС из-за возросшей роли армии в политике страны. Кроме того, у Турции не закончен территориальный конфликт с Кипром, членом Евросоюза. Получается, что процесс вхождения Турции в ЕС продолжается уже почти 34 года.

Сербия подала заявку на присоединение к ЕС в 2009 году, в 2012 году стала кандидатом на членство в ЕС. Обсуждение условий началось с 2014 года. Основными проблемами для вступления в ЕС являются слабая экономика страны, косовская проблема, а также отказ Сербии присоединяться к антироссийским санкциям.