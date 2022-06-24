Ватикан опубликовал программу визита Папы Франциска в Канаду

Программу апостольского путешествия Папы римского Франциска в Канаду, которое состоится 24 — 29 июля, 23 июня опубликовала пресс-служба Святого Престола.

Программу апостольского путешествия Папы римского Франциска в Канаду, которое состоится 24 — 29 июля, 23 июня опубликовала пресс-служба Святого Престола.

Понтифик должен вылететь из римского аэропорта Фьюмичино утром 24 июля и в тот же день прибыть на официальный прием в Канаде в международном аэропорту Эдмонтона.

Его первые публичные мероприятия начнутся 25 июля со встречи с коренными народами Канады: индейцами, метисами и инуитами в городе Масквацис в 70 км к северу от Эдмонтона.

Затем Франциск вернется в Эдмонтон, где во второй половине дня встретится с членами приходской общины Святого Сердца.

26 июля Франциск отслужит публичную мессу на стадионе Содружества в Эдмонтоне, а затем отправится за город к озеру Святой Анны в провинции Альберта, где он примет участие в паломничестве и Литургии Слова.

27 июля Папа завершит свой визит в западную Канаду поездкой в Квебек, где ему окажет официальный прием генерал-губернатор Канады. Также понтифик встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

28 июля глава Римской-католической церкви отслужит публичную мессу в Национальном храме Святой Анны де Бопре. Во второй половине дня он будет молиться вместе с епископами, священниками, дьяконами, посвященными, семинариями и пастырскими работниками в соборе Нотр-Дам.

29 июля Папа Франциск проведет частную встречу с членами Общества Иисуса в резиденции архиепископа в Квебеке, а затем вновь встретится с делегацией коренных народов.

Затем он летит в Икалуит, столицу канадской провинции Нунавут. Там Папа проведет встречу с учащимися начальной школы в Икалуите.

29 днем Папа Франциск вылетает из аэропорта Икалуит и прибудет в Фьюмичино утром 30 июля.