DIX 30 – вторая жизнь известного места на Южном берегу

Группа по недвижимости, которая строит спорный проект Royalmount , берет под свой контроль популярный торговый центр на Южном берегу Монреаля. Цель состоит в том, чтобы добавить 4000 домов к DIX 30 в ближайшие несколько лет.

Группа по недвижимости, которая строит спорный проект Royalmount , берет под свой контроль популярный торговый центр на Южном берегу Монреаля. Цель состоит в том, чтобы добавить 4000 домов к DIX 30 в ближайшие несколько лет.

Как сообщалось в прессе, Carbonleo при поддержке своих партнеров из Квебека выкупает акции, принадлежащие Oxford, и одновременно возобновил управление собственностью. Сделка была объявлена утром в четверг. Условия не были обнародованы.

« DIX30 – это собственность, которой чуть более 15 лет, и она созрела для того, чтобы развиваться и адаптироваться к сегодняшним реалиям», – заявил Николас Дезурди, один из трех партнеров Carbonleo.

«Мы намерены извлечь выгоду из появления REM [столичной экспресс-сети] и превратить собственность в проект POD [ориентированного на пешеходов развития]”, – добавил он.

Цель состоит в том, чтобы превратить огромную собственность с 276 магазинами и ресторанами и 10 000 парковочных мест в единый комплекс, который станет районом, в котором основное внимание станет уделяться легкому доступу для пешеходов ко всем сервисам.

В DIX30 будет больше места для офисов и, прежде всего, для большего количества жилых помещений. Цель состоит в том, чтобы добавить 4000 домов в течение 5-10 лет. Carbonleo ведет переговоры с городом Броссар по поводу DIX30 – 2,0.

В Пуэнт-Клер владелец центра Fairview Pointe-Claire и весь город находятся в напряженном состоянии по поводу переоборудования недостаточно используемой парковки рядом с будущей железнодорожной станцией REM. Cadillac Fairview хочет построить там многоцелевой проект недвижимости с жилым комплексом. Город ничего не говорит и никак не реагирует на эту информацию.

В любом случае, эта масштабная трансформация окажет влияние на розничных продавцов DIX30 и на смешение коммерческих арендаторов.

Бизнес-деятельность DIX30 идет хорошо, уверяет Дезурди. У большинства магазинов есть собственный вход на улицу или парковку. У них все было хорошо во время пандемии. Продажи в апреле 2022 года на 11 % выше, чем в апреле 2019 года, говорит Дезурди, подтверждая свои слова.

“2021 год был нашим рекордным годом в плане аренды офисов” » – добавляет он. Мода на удаленную работу придала импульс спутниковым офисам, расположенным в пригороде.

Oxford, дочерняя компания по недвижимости Пенсионного Фонда муниципальных служащих Онтарио, в 2014 году приобрела половину акций района DIX30 по цене, которая в то время не разглашалась.

Расположенный на участке площадью 850 000 м2 (9,15 миллиона квадратных футов), Dix30 имеет арендуемую площадь в 260 000 м2 (2,8 миллиона квадратных футов). В нем находится 316 арендаторов, в том числе 46 офисов, 205 магазинов и 65 ресторанов. В центре также имеется 10 000 парковочных мест, в том числе 3500 крытых парковочных мест. Ежегодно сюда приезжают более 24 миллионов посетителей.

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Ольга Успенская

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