Национальный праздник Квебека – день Святого Иоанна Крестителя. Корни праздника, как, почему и когда он пришёл в Квебек

Несколько слов о Национальном празднике Квебека.

24 июня Квебек празднует Национальный день – отмечается один из самых популярных праздников в провинции. Во многих городах и муниципалитетах традиционно устраиваются парады с привлечением артистов и членов различных спортивных клубов и танцевальных школ, многие участники одеты в разноцветные карнавальные костюмы, на площадях и в парках проходят концерты, собирающие многочисленную публику.

Традиционно люди приходят на праздник в одеждах голубого и белого цветов. Никаких запретов в этом отношении нет, но есть традиция, ну, и если вы явитесь в красной кофте и в белых брюках на концерт, то коситься станут (хотя вряд ли кто-то что-то скажет).

Праздник Святого Иоанна Крестителя (La Saint-Jean-Baptiste в Квебеке) отмечается не только в Квебеке. В ряде стран это тоже праздничный и нерабочий день, который тоже соправождается танцами, концертами, парадами и вылазками на природу. В разных стран праздник называется по-разному, но всегда в честь святого Иоанна-Крестителя (Янов день, Иванов день, день Ивана Купалы и т.д. – в православии день отмечается 7 июля, то есть, по старому календарю, как и старый новый год, как и Рождество, но речь о том же празднике, конечно).

Почему речь о 24 июня? Да всё просто. Традиционно, с незапамятных времён, люди в этот день отмечали самый длинный день и самую короткую ночь в году. С дохристианских времён в этот день народ отдыхал, разжигал костры, водил возле них хороводы и пел песни. После установления христианства, постепенно из языческого праздник стал христианским и приобрел более-менее современные черты, а покровителем этого дня был назван святой Иоанн-Креститель.

В Новую-Францию (нынешний Квебек) праздник пришёл с момента появления первых европейских поселенцев, но впервые о нём говорится в официальных хрониках колонии в 1646 году (есть упоминание в 1636 году, но без названия праздника). В отчёте иезуитов за 1646 год указано следующее: “23-24 июня жители праздновали день Святого Жана, с огнями и плясками, до поздней ночи. Пять пушечных выстрелов были сделаны по распоряжению губернатора, а солдаты сделали три залпа из мушкетов”.

Затем, уже в 19 веке святой Иоанн-Креститель был выбран политиками и Церковью в качестве официального покровителя Квебека. В первую очередь потому, что большинство канадских мужчин в те годы носили имя “Жан”. В 1834 году было создано Общество Святого Жана, сыгравшее огромную роль в деле становления духовной идентичности квебекцев, в защите католицизма и в защите французского языка, и по его инициативе, с 1842 года официально отмечается этот праздник. В том году впервые состоялось торжественное шествие в честь праздника, участники которого прошлись по всему центру города Квебек, а их возглавляли руководители города и церковные иерархи.

В следующем, 1843 году, торжественное шествие впервые прошло и в Монреале, а с 1844 года Церковь официально ввела торржественные мессы и молебны в честь этого праздника.

Аллегорические повозки и карнавальные костюмы впервые появляются на улицах во время празднования 1874 года. А век спустя, в 1977 году, премьер-министр Рене Левек подписывает указ об установлении нерабочего праздничного дня 24 июня. 24 июня провозглашается днём Нациаонального праздника. С праздником и с заслуженным днём отдыха!

Читаем: