После почти года семейной жизни жена узнала, что её муж на самом деле женщина

После шикарной свадьбы почти год молодожёны прожили вместе, и наконец жена узнала, что её “муж” на самом деле женщина, а не мужчина

Если муж оказался вдруг, и не муж и не жена, а так...

23 июня мировая пресса решила немного отвлечься от всё более напрягающих мировых новостей, и уделила большое внимание одному несколько странному событию, сообщения о котором пришли из Индонезии, а точнее, из города Kenali Asam Bawah.

В этом городе почти год назад местная семья сыграла шикарную свадьбу. Всё по правилам, согласно духовным традициям, с размахом. Да и то – жених завидный – молодой статный красавец, только что приехавший из самого Нью-Йорка, где он обучался на врача и, получив диплом, решил вернуться на родину. Да за такого грех не ухватиться.

Жених, по имени Аннаф Аррафиф (Ahnaf Arrafif) решил открыть практику в городке и поступить на работу нейрохирургом в местную больницу, которая была в восторге – ещё бы, такого врача, из самих США, отхватили.

После сыгранной свадьбы молодые стали жить-поживать, да добра наживать. Муж ходил на работу, возвращался усталым, но жене время уделял, баловал подарками. Пока строили свой домик, жили у родителей жены.

Поначалу всё было нормально – муж непьющий, тихий, не скандальный, не курит, по соседкам не волочится, зарплату в дом приносит, к тёще и тестю относится уважительно – что ещё надо?

Но постепенно тёща стала приглядываться и зятю, и взяли её сомнения. Началось всё с бритья, точнее, с невинного вопроса о бритье – мол, зять, дорогой, а где ты бреешься и когда, а то щёки всегда гладкие, блестят, а с бритвой в руках тебя не видать. У зятя ответ был готов – мол, я редко бреюсь, у меня гормональные проблемы, развитие женских гормонов, лечусь, (слово “женские гормоны” произвело впечаталение, вопросы на время стихли).

Дальше – больше. Муж ни разу не появлялся на людях без майки. Всегда носил довольно плотную рубашонку, даже, когда купались в бассейне (семья не самая бедная, во дворе небольшой бассейн). А в ответ на поглядывание на выпуклую грудь, пояснял, что те же гормоны, будь они прокляты, приводят к увеличению грудных желез. Бывает, что ж там. Лечится человек.

Но подозрения росли – муж во время походов в магазины, при посещении туалеты всегда укрывался в отдельной кабинке, что отметил тесть. Пару раз в мусоре были обнаружены странные для мужчины вещи, причём если поначалу родители решили, что это принадлежности дочери, то вдруг стало ясно, что как-то слишком часто случаются у той определённые периоды.

Одним словом, тёща и тесть, в конце концов, вызвали зятя на ковёр и сказали прямо – “так, раздевайся догола и покажись честному народу! Если стесняешься, тёща выйдет и даже подглядывать не станет, тесть убедится, что всё в порядке, и дело закрыто!”

Ну, тут муженёк на колени бухнулся, понятное дело. И повинился – не мужчина я, а женщина, поучите меня, дурака, только до смерти не бейте.

Оказалось, что речь о женщине по имени Эрайани (Erayani), а все документы, свидетельствующие о рождении, учёбе, водительские права и прочее – подделка.

Пару дней назад начался судебный процесс. В индонезийских законах нет статьи о наказании за то, что человек выдал себя за человека другого пола, даже в случаи женитьбы. Так что за это даму не судят, а судят за подделку документов и мошенничество на основе получения большого числа подарков на свадьбу от пострадавших от деятельности мошенницы лиц. Впрочем, непонятно пока, училась ли женщина на самом деле в Нью-Йорке на врача-нейрохирурга, возможно, так оно и было, раз взяли на работу в больницу, где она проработала почти год. Но документы в любом случае поддельны, так что исход процесса в общем сомнений не вызывает.

Не раскрытым остаётся один вопрос – в суд на “мужа” подала его “жена”, обвинив того в обмане и причинении моральных и материальных последствий.

Но как, Холмс!? Как??? Как можно молодожёнам прожить вместе 10 месяцев, а жена так и не сообразила, что с ней живёт женщина, а не мужчина!?

Запинаясь, юная жена пояснила кратко, что “муж руками волю давал, как правило”, но на этом пояснения закончились, а журналисты не настаивали (хотя любопытство распирало, наверняка, но городок маленький, устои патриархальные, неловко всё же).

А Вы, дорогой читатель или читательница, когда Вы узнали, что ваш муж или ваша жена на самом деле другого пола? И как распознали этот факт?