680 новых розеток для заправки электромобилей в Квебеке

По всему Квебеку будут установлены 680 новых розеток для заправки электромобилей

Канадское правительство даёт деньги на установку новых пунктов заправки электромобилей по всему Квебеку.

Как известно, Канада (и, в частности, Квебек) отстают от Европы в количестве и доступности пункто заправки электромобилей. Частично отставание будет исправлено благодаря новым пунктам заправки. Всего, до марта 2024 года (то есть, менее, чем через два года) федеральное правительство Канады поставит в Квебеке 680 новых розеток на сотне новых пунктов заправки.

Новые места для заправки электромобилей будут установлены на улицах, на стоянках (в первую очередь, перед большими комплексами жилых зданий), перед зданиями крупных компаний и заводов, перед коммерческими центрами. Пока рано говорить о конкретных местах установки новых пунктов, потому что решение принято только что и конкретные планы ещё не разработаны. Но Оттава выделила на проект четыре миллиона долларов (напомним, что на устновку гигагнтского кольца в центре Монреаля были потрачены 5 миллионов).

Ассоциации автомобилистов уже приветствовали новое начинание и инвестиции в развитие “электроавтомобилизма”.

Всего с 2015 года федеральное правительство вложило в развитие индустрии электроавтомобилей более миллиарда долларов, в первую очередь на дотации на их производство и покупку. Всего к 2035 году, согласно перспективным планам правительства страны, в Канаде должны продаваться лишь машины, которые совершенно не будут производить вредные выбросы.

Установка новых 680 розеток для заправки электромашин, предположительно, привлечёт больше внимания потенциальных покупателей автомобилей.

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