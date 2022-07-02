Неизвестная Канада: Кислый палец — коктейль с человеческим пальцем в Доусон Сити

Экзотический алкоголь из Азии, с плавающей в нем живностью, кажется уже чем-то привычным, но коктейль канадского бара Sourtoe Cocktail Club получивший название «Кислый палец», заставит содрогнуться даже самых невозмутимых посетителей заведения. Главным ингредиентом коктейля Sourtoe является настоящий засушенный палец человеческой ноги.

Коктейль «Кислый палец» подают в баре отеля Downtown в канадском городке Доусон Сити на северо-западе Канады. Придуманный в далеком 1973 году, Sourtoe Cocktail стал местной традицией, и одной из основных достопримечательностей для туристов. Каждый осмелившийся выпить коктейль с засушенным пальцем становится членом клуба Sourtoe Cocktail Club. И судя по тому, что численность членов клуба перевалила за 100 000, этот коктейль действительно популярен.

Легенда гласит, что в 1920-х годах бутлегер по имени Луи Линкен и его брат Отто во время переправки очередной партии контрабанды рома попали в ужасную метель. Направляя свою упряжку, Луи отошел от саней и полностью промочил ноги. Но, не смотря на это, опасаясь, преследования полиции, братья продолжили свой путь.

Длительное воздействие холода вызвало сильное обморожение большого пальца на ноге Луи. Чтобы предотвратить гангрену, Отто ампутировал отмороженный палец брата, используя подручный инструмент и крепкий ром для анестезии. Они не стали выкидывать ампутированный палец, решив сохранить его как память в банке с алкоголем.

Спустя десятилетия, местный житель Доусон-Сити капитан Дик Стивенсон, нашел банку с пальцем, разбирая хлам в заброшенной хижине. Алкоголь в банке сохранился, и был успешно использован Диком и его товарищами по назначению.

Заспиртованный палец полвека пылился в заброшенной хижине бутлегеров. В 1970-е его отыскал Дик Стивенсон, который жил на Юконе и водил по реке прогулочное судно. На стене доусонского салуна до сих пор висит его портрет в капитанской фуражке. За стаканчиком Yukon Jack Стивенсон рассказал приятелям о неприятной находке. Кто-то вспомнил балладу поэта Роберта Сервиса, который много писал о Юконе. Ее герои на спор выпили виски с червями, причем как раз в Доусоне. Если отвратительные напитки — это местная традиция, пальцу Луи Линкена одна дорога — в стакан.

То ли у друзей было особое чувство юмора, толи оно обострилось, подогреваемое пятидесятилетним ромом, доподлинно не известно. Но компания решила создать в честь такого события клуб и даже придумала ритуал посвящения. Так появился Клуб «Кислый палец» (Sourtoe Cocktail Club) и были разработаны первые правила для его участников.

Правила клуба «Кислый палец»:

Для того чтобы стать настоящим членом клуба «Кислый палец», каждый желающий должен:

Прийти в бар Sourdough Saloon с 9:00 до 11:00 вечера и спросить Капитана Речную — Крысу

Заказать коктейль «Кислый палец» — можно заказать любой напиток, но большинство членов клуба предпочитают Юкон Джек (Yukon Jack) — это крепкий ликер из канадского виски и меда.

Произнести «Клятву Кислого Пальца»

Пронаблюдать, как настоящий сушеный палец упадет в ваш напиток.

Выпить Sourtoe коктейль, соблюдая главное правило — Вы можете пить его быстро или медленно, но ваши губы должны касаться пальца ноги.

Первые правила несколько отличались от действующих. Подразумевалось, что испытуемый опрокидывал все содержимое стакана себе в рот, глотал виски, а палец выплевывал обратно в стакан. Но именно так бар лишился первого, оригинального пальца Луи Линкена, который использовался в коктейлях на протяжении семи лет. Один из старателей случайно проглотил его, выпивая 13-й подряд Sourtoe Cocktail. Владельцам срочно пришлось искать замену главного ингредиента. Они просили пожертвовать палец ноги взамен на вечное размещение героя на стене славы клуба. Информацию распространили среди членов клуба, и к счастью замена была очень скоро найдена.

После этого случая правила изменили и запретили заглатывание пальца. За попытку случайно или намеренно проглотить палец был введен штраф в размере 500 долларов. А церемония посвящения в члены клуба «Кислого Пальца» стала проходить под пристальным наблюдением сотрудников бара. Но, как показала практика, и этих мер оказалось недостаточно. В 2013 году в бар зашел посетитель, заказал коктейль Sourtoe, после чего быстро проглотил все содержимое стакана и оплатив штрафные 500 баксов, спокойно ушел.

Это был первый и единственный раз, когда палец проглотили намеренно, в результате штраф был увеличен до 2500 долларов. Но в июне 2017 года мумифицированный палец, уже восьмой по счету, был просто украден. Но, как сообщили позже, был возвращен по почте, и владельцам бара не пришлось использовать пальцы из резервного фонда. Всего же, с момента своего создания клуб приобрел в виде пожертвований более 10 пальцев.

По традиции гость салуна должен опрокинуть коктейль как можно скорее и не отрываться от стакана, пока засохший палец не коснется губ. При этом глотать палец ни в коем случае нельзя. Ли всякий раз выуживает его из опустевшего стакана и прячет в контейнер с солью до следующего раза.

В теории одного пальца должно хватить надолго. Палец Луи Линкена продержался целых семь лет. В июле 1980 года его по недоразумению прикончил местный шахтер. Он хотел побить рекорд бара, но свалился со стула после 13-го стакана и случайно проглотил палец.

Женщина из провинции Альберта, услышавшая о затруднениях Стивенсона, пожертвовала доусонскому салуну ампутированный палец со своей ноги, но его почти сразу потеряли при переезде. Взамен стали использовать отмороженный палец, который подарил заведению зверолов из юконского города Фаро.

Несмотря на все старания «пальцмейстеров», пальцы то и дело теряют, крадут и глотают. Некоторые приходят в негодность от частого употребления или по другим более редким причинам. Однажды пожарный из Онтарио перебрал спиртного и пережевал палец в труху. Ничего подобного в истории заведения не случалось.

Как мы писали выше, каждый смельчак выпивший коктейль «Кислый палец» становится постоянным членом клуба Sourtoe Cocktail Club и получает именной сертификат, который подтверждает, что вы прошли обряд посвящения. Так что, если у Вас крепкие нервы и желудок, возможно, самое время отправиться в Dawson City за своим именным сертификатом. Только не забудьте перед этим поделиться статьей с друзьями в соцсети, возможно среди них найдутся желающие составить вам компанию.

Доусон располагается на территории Юкон — это самый север Канады, не более 100 километров до границы с Аляской. Там даже летом нежарко, а зимой и 30-градусный мороз считается неплохой погодой. Когда-то в городке останавливались звероловы, потом на Клондайке нашли золото, и туда потянулись старатели.

Теперь в Доусоне чуть более тысячи жителей. Со времен золотой лихорадки почти ничего не изменилось: улицы по-прежнему похожи на декорации старого вестерна, и даже тротуары, как сто лет назад, сделаны из дерева. Единственная примета XXI века — припаркованные кое-где автомобили и мотоциклы. И, конечно, туристы.