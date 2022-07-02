С января за въезд в Венецию придется платить

«Входной билет» для туристов в размере от 3 до 16 евро в день с человека вводят власти Венеции с 16 января 2023 года для регулирования доступа к городским достопримечательностям.

Об этом 1 июля сообщает AGI. От уплаты взноса освобождаются венецианские студенты, рабочие, жители региона Венето, а также люди, которые прибывают в город по необходимости. Для нарушителей предусмотрены высокие штрафы: от 50 до 300 евро.

Проект входного билета для регулирования туристических потоков в Венеции начали реализовывать незадолго до начала эпидемии COVID-19. Это одна из самых жарких баталий нынешнего мэра Венеции Луиджи Бруньяро.

Расчеты показывают, что на карту поставлено буквально выживание города. Согласно исследованию Университета Ка Фоскари, город может принимать 52 тыс. гостей в день или 19 млн посетителей в год, но на текущий момент ежегодное число гостей, посещающих Венецию, превышает 28 млн человек. Поэтому власти решили регулировать турпоток, введя плату за доступ в город по предварительному заказу, точно так же, как это делается сегодня для театров, самолетов или ресторанов.

Цена не будет фиксированной, а будет варьироваться в зависимости от выбранного дня и временного интервала, а также количества бронирований, уже оформленных на портале муниципалитета Венеции.

После достижения определенного порога заявок, город повысит плату за въезд, чтобы препятствовать росту числа приезжающих. Официально нововведение начнет действовать с 16 января 2023 года, ожидается, что онлайн-платформа и соответствующее мобильное приложение будут готовы уже в ноябре.

«На платформе, которая будет создана, вы сможете в режиме реального времени видеть, как идет бронирование, и, следовательно, понимать, можете ли вы по-прежнему получить доступ с минимальным взносом или потребуется большая сумма на взнос для доступа», — пояснил советник по бюджету муниципалитета Венеции Мишель Зуин.