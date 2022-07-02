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Общество Здоровье, медицина Парамедики Квебека объявляют бессрочную забастовку

Парамедики Квебека объявляют бессрочную забастовку

Виктория Христова Июл 2, 2022 Здоровье, медицина, Новости, Новости Квебека и Монреаля Комментарии к записи Парамедики Квебека объявляют бессрочную забастовку отключены 35 Просмотров

Парамедики Квебека – фельдшеры и медсестры – готовы бастовать бессрочно, чтобы быть услышанными Минздравом провинции

Федерация работников медицинских учреждений Квебека объявила в пятницу бессрочную всеобщую забастовку, в результате которой пострадали службы скорой помощи на Северном побережье, в Lower St. Lawrence, Gaspé, Beauce, Laurentian, Lanaudière, Eastern Townships, Central Quebec и Mauricie.

В FPHQ насчитывается около 2500 членов профсоюза доврачебных работников, включая фельдшеров и медсестер. В пресс-релизе представители FPHQ заявили: “Члены профсоюза хотят получать те же условия оплаты труда, что и вся сеть работников здравоохранения, учитывая их растущий вклад в функционирование медицинских учреждений.”

“В частности, что касается пенсионного плана, члены  нашего профсоюза должны иметь возможность выйти на пенсию в возрасте 58 лет или после 35 лет службы без штрафных санкций. Кроме того, учитывая, что Министерство здравоохранения и социальных служб во время пандемии активно привлекало этих сотрудников к работе в различных медицинских учреждениях повышенного риска, они вносили свой вклад в его сеть здравоохранения на постоянной основе, настало время, чтобы правительство признало фельдшеров по справедливости и назначило им достойную заработную плату –  за счет увеличения шкалы окладов, эквивалентной другим профессиям в чрезвычайных ситуациях, таким как полицейские, пожарные и медсестры, а также надбавок, идентичных надбавкам в сети здравоохранения и социальных служб”.

“Мы будем проводить эту забастовку столько, сколько потребуется, и готовы усилить давление”, – заявил президент FPHQ Даниэль Шуинар.

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