Парамедики Квебека объявляют бессрочную забастовку

Парамедики Квебека – фельдшеры и медсестры – готовы бастовать бессрочно, чтобы быть услышанными Минздравом провинции

Федерация работников медицинских учреждений Квебека объявила в пятницу бессрочную всеобщую забастовку, в результате которой пострадали службы скорой помощи на Северном побережье, в Lower St. Lawrence, Gaspé, Beauce, Laurentian, Lanaudière, Eastern Townships, Central Quebec и Mauricie.

В FPHQ насчитывается около 2500 членов профсоюза доврачебных работников, включая фельдшеров и медсестер. В пресс-релизе представители FPHQ заявили: “Члены профсоюза хотят получать те же условия оплаты труда, что и вся сеть работников здравоохранения, учитывая их растущий вклад в функционирование медицинских учреждений.”

“В частности, что касается пенсионного плана, члены нашего профсоюза должны иметь возможность выйти на пенсию в возрасте 58 лет или после 35 лет службы без штрафных санкций. Кроме того, учитывая, что Министерство здравоохранения и социальных служб во время пандемии активно привлекало этих сотрудников к работе в различных медицинских учреждениях повышенного риска, они вносили свой вклад в его сеть здравоохранения на постоянной основе, настало время, чтобы правительство признало фельдшеров по справедливости и назначило им достойную заработную плату – за счет увеличения шкалы окладов, эквивалентной другим профессиям в чрезвычайных ситуациях, таким как полицейские, пожарные и медсестры, а также надбавок, идентичных надбавкам в сети здравоохранения и социальных служб”.

“Мы будем проводить эту забастовку столько, сколько потребуется, и готовы усилить давление”, – заявил президент FPHQ Даниэль Шуинар.