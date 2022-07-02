Жан Воклен, памятник которому установлен около мэрии Монреаля

Жан Воклен — Jean Vauquelin – герой последних битв между Францией и Англией за Канаду

Биография одного из самых выдающихся героев в Семилетней войне, закончившейся переходом Канады во владение Британии.

« Jean Vauquelin, lieutenant de vaisseau. 1728-1772. Louisbourg-Quebec » — эта краткая надпись выгравирована на пьедестале памятника Жану Воклену, капитану первого ранга, одному из главных героев обороны Квебека – Новой Франции, в войне, которая отторгла Квебек от Франции и превратила его в британскую колонию…

Этот памятник стоит в самом центре Монреаля, на главной его площади, около ратуши, напротив памятника адмиралу Нельсону.

Жан Воклен был французским моряком, офицером флота, родившимся в Дьеппе, на северном побережье Франции. Моряками были все его известные нам предки, от пра-пра-прадедушки, до отца. В юности Жан Воклен вступил в ВМФ Франции, совершил несколько плаваний в Африку и Америку.

В 1758 году тридцатилетнего офицера отправляют в Квебек. Идут последние месяцы сопротивления. Воклен получает под командование фрегат «l’Arethuse » и остатки французского флота, принимает активное участие в обороне Луисбурга (Louisbourg), главной французской крепости, имевшей стратегическое значение во всех битвах между Францией и Англией за обладание Северной Америкой.

В сражении за Луисбург 39 английских кораблей ведут осаду крепости с моря, тогда как войска генерала Вольфа (того самого, что позже разобъёт французов в исторической первой битве в Долине Св.Авраама и тем самым победит в войне, хотя сам и погибнет в сражении) осаждают крепость с суши. У Воклена пять кораблей. И несмотря на подобное неравенство сил, он чуть ли не ежедневно атакует англичан, стремясь активной обороной вынудить противника оттянуть на город все свои силы и ослабить давление на остальную провинцию.

После героической обороны и падения Луисбурга, корабль Воклена принимает участие в боях, крейсируя в заливе Ст.Лоран, стремясь воспрепятствовать снабжению англичан с моря.

В 1759 году, во время обороны Квебека, он командует фрегатом L’Atalante. Будучи окруженным англичанами, он отказывается сдаться и спустить французский флаг. Англичане берут разбитый фрегат на абордаж, но бой продолжается. Воклен тяжело ранен несколько раз, в бессознательном состоянии он попадает в плен. Но большая часть команды успела высадиться на берег, пока Воклен прикрывал её отступление.

После войны Воклен возвращается во Францию, где и умирает в возрасте сорока четырех лет, после десяти лет тяжелых болезней, так как он так и не оправился от ран…

Памятник Воклену был открыт 22 июня 1930 года, в дни праздника Св.Жана Батиста (Святого Иоанна Крестителя). В том же году канадское правительство подарило точную копию памятника городу Дьеппу, где эта копия и стоит по сей день на одной из центральных площадей города.

Герой изображен в разгар боя, он прислонился к сбитой мачте своего корабля, окружен толпой врагов, но он поддерживает знамя, прибитое к остаткам мачты, опирается на разбитую пушку, бросает противнику последний вызов на бой…

И взгляд Воклена устремлен на памятник великому английскому адмиралу, одноглазому Нельсону, врагу Франции, стоящему прямо перед ним. Колонна Нельсона гораздо выше (почти 10 метров высотой, в отличие от 4 метрового памятника Ваклену – вместе с пъедесталом) памятника Воклену, но из-за наклона площади Картье француз как бы свысока гордо обозревает Нельсона… Любопытно, что до 1960 года Воклен и Нельсон не стояли на одной линии по отношению к центральной оси площади, и Ваклен не располагался как бы выше… Но в том году памятник Воклену был перемещён и занял нынешнее положение.