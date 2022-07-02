Заслуженная победа трансгендера на чемпионате США среди девушек по скейтборду!

Бывший мужчина, который ощущает себя девушкой, выиграл чемпионат по скейтбордингу в Нью-Йорке. От всей души поздравляем победителя (ой, тьфу ты, победительницу, конечно)

Мы чествуем месяц радужности и гордости, поэтому никак не можем остаться в стороне от славного события, подтвердившего равенство всех категорий граждан и борьбу против дискриминации!

В Нью-Йорке состоялся чемпионат страны по скейтбордингу среди девушек (Boardr Open). После упорных состязаний, в финал вышли тринадцатилетняя Шайло Катори (Shiloh Catori) из Флориды и Риччи Трес (Ricchi Tres), из Лос-Анджелеса. Мадам Трес одержала победу в финальном заезде, получив заслуженную награду – 500 долларов.

Обладательница второго места получила 250 долларов, а остальные четверо полуфиналисток – по сто долларов.

Любопытно, что “победительница” (в кавычках, потому что никакой операции по изменению пола человек не проводил, физически у него до сих пор мужские органы), – самая “старая” из “участниц”. Риччи Трес – 29 лет, тогда как остальным девушкам-лауреаткам – от 10 до 17 лет (напомним, что занявшей второе место Шайло – 13 лет).

Риччи Трес был (а) ошибочно (как он/она считает) рождён мужчиной. И хотя он (она) отслужил (отслужила) в американском Военно-морском флоте, он(она) был (а) женат и у него (у неё) трое детей, и он до сих пор пол не сменил (не сменила), он (она) решила принять участие в состязании, потому что ощущает себя девушкой. Ну, вот она (он) так себя видит. А кто не понимает – тот ретроград.

Герой-победитель (героиня-победительница) решительно отверг (отвергла) досужие обвинения публики, считающей неприемлемым участие такого человека в чемпионте среди девушек.

Риччи Трес и его (её) сторонники осудили волну презрения и обвинений со стороны непонимающих дискриминантов и ретроградов. Мало ли, что человеку 29 лет, а остальным участницам – от 10 до 17, мало ли, что он мужик в расцвете сил, а остальные – девчушки-пигалицы. Он же победил!? Или нет? Да, победил! (Ой, не он, а она). Мы все просто обязаны поддержать героиню и решительно осудить заскорузлых консерваторов, не разделяющих радость победы героини в разгар месяца гордости.

Редакция газеты поздравляет победительницу, и мы уверены, что все наши читатели радостно аплодируют очередной победе равенства и политкорректности.