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Монреаль в летний день. Но сегодня колясок на улицах уже нет. Запретили.

Всевозможные исторические факты

Megan Jorgensen Июл 2, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Это интересно Оставить комментарий 27 Просмотров

Исторические малоизвестные, но интересные факты. Если не знали о них, то вот теперь знаете

Мы чествуем месяц радужности и гордости, поэтому никак не можем остаться в стороне от славного события, подтвердившего равенство всех категорий граждан и борьбу против дискриминации!

Выходные дни есть выходные дни, но никому не возбраняется узнавать что-то новое. Вот мы и предлагаем на суд читателя несколько далеко не самых известных фактов из истории человечества. Почитайте на досуге. И если вам эти факты не были знакомы, то вы узнали что-то новенькое и можете теперь поделиться знанием с близкими, показывав свою начитанность:

*

Великий визирь Персии Абдул Кассим Исмаил считался одним из самых образованных людей своего времени – он жил в 10 веке нашей эры. Визирь даже посетителей принимал в своей библиотеке. В походах библиотеку везли за ним. А ведь в ней было 117 тысяч томов, то есть её перевозили не менее 200 верблюдов (а с учетом сменных – 400!) Все книги перевозились в алфавитном порядке, а верблюдам присваивались буквы алфавита, чтобы в случае необходимости можно было легко найти нужную книгу на соответствующем верблюде.

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Самым молодым президентом США был Теодор Рузвельт. И именно он ввёл в обиход в США африканскую пословицу: «Можно много добиться, если говорить спокойно и держать в руке большую дубинку».

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Английский политик и писатель Бенджамин Дизраели известен и своим выражением: “Когда я хочу прочесть хорошую книгу, я пишу её.”

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В Древней Руси молва уподобляла Владимира Красное Солнышко Ииусу Христу, потому что князь крестил Русь. Княгиня Ольга, принявшая христианство раньше, считалась воплощением Иоанна Предтечи.

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Пример полного незнания Африки продемонстрировала Европа в 1966 году – президент ФРГ Генрих Любке вручил мэрии столицы Мадагаскара города Антананариву цветной телевизор германского производства. Но толпа, присутствующая в момент торжественного вручения телевизора, взвыла от горя и возмущения: в стране вообще телевидения не существовало. Но о такой детали даже не подумали, когда выбирали хороший подарок.

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Норберт Винер пуступил в колледж в возрасти девяти лет. В четырнадцать лет он окончил колледж, в восемнадцать лет он стал доктором философии за диссертацию по математической логике. Затем он стал преподавателем Массачусетского технологического института, где и проработал всю жизнь. Он создал прибор для корректировки электрических цепей, разработал аппараты для управления огнём зенитной артиллерии, практически создал современную кибернетику. Его заслуги больше, чем у Билла Гейтса и, наверно, больше, чем Алана Тьюринга.

(Продолжение следует).

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