Всевозможные исторические факты

Исторические малоизвестные, но интересные факты. Если не знали о них, то вот теперь знаете

Мы чествуем месяц радужности и гордости, поэтому никак не можем остаться в стороне от славного события, подтвердившего равенство всех категорий граждан и борьбу против дискриминации!

Выходные дни есть выходные дни, но никому не возбраняется узнавать что-то новое. Вот мы и предлагаем на суд читателя несколько далеко не самых известных фактов из истории человечества. Почитайте на досуге. И если вам эти факты не были знакомы, то вы узнали что-то новенькое и можете теперь поделиться знанием с близкими, показывав свою начитанность:

*

Великий визирь Персии Абдул Кассим Исмаил считался одним из самых образованных людей своего времени – он жил в 10 веке нашей эры. Визирь даже посетителей принимал в своей библиотеке. В походах библиотеку везли за ним. А ведь в ней было 117 тысяч томов, то есть её перевозили не менее 200 верблюдов (а с учетом сменных – 400!) Все книги перевозились в алфавитном порядке, а верблюдам присваивались буквы алфавита, чтобы в случае необходимости можно было легко найти нужную книгу на соответствующем верблюде.

*

Самым молодым президентом США был Теодор Рузвельт. И именно он ввёл в обиход в США африканскую пословицу: «Можно много добиться, если говорить спокойно и держать в руке большую дубинку».

*

Английский политик и писатель Бенджамин Дизраели известен и своим выражением: “Когда я хочу прочесть хорошую книгу, я пишу её.”

*

В Древней Руси молва уподобляла Владимира Красное Солнышко Ииусу Христу, потому что князь крестил Русь. Княгиня Ольга, принявшая христианство раньше, считалась воплощением Иоанна Предтечи.

*

Пример полного незнания Африки продемонстрировала Европа в 1966 году – президент ФРГ Генрих Любке вручил мэрии столицы Мадагаскара города Антананариву цветной телевизор германского производства. Но толпа, присутствующая в момент торжественного вручения телевизора, взвыла от горя и возмущения: в стране вообще телевидения не существовало. Но о такой детали даже не подумали, когда выбирали хороший подарок.

*

Норберт Винер пуступил в колледж в возрасти девяти лет. В четырнадцать лет он окончил колледж, в восемнадцать лет он стал доктором философии за диссертацию по математической логике. Затем он стал преподавателем Массачусетского технологического института, где и проработал всю жизнь. Он создал прибор для корректировки электрических цепей, разработал аппараты для управления огнём зенитной артиллерии, практически создал современную кибернетику. Его заслуги больше, чем у Билла Гейтса и, наверно, больше, чем Алана Тьюринга.

(Продолжение следует).