Иммиграция с Александрой Мельниковой. Дистанционная работа в Канаде – засчитывается ли на ПМЖ? Суды онлайн – новая реальность или временная мера? .

С марта 2020 года работа онлайн приобрела повсеместный масштаб и, в связи с этим, определение опыта работы в Канаде, а также требование к нему тоже претерпело значительные изменения.

Итак, если вы работаете на дому, онлайн, на канадского работодателя, будет ли этот опыт засчитан, как канадский? Как я уже не раз писала, наличие канадского опыта является прямым путем к получению ПМЖ. Как только вы обладаете одним годом опыта работы на канадского работодателя, вы можете получить приглашение от федеральных властей подать на ПМЖ по системе Экспресс Въезда.

Теперь возникает вопрос, а что, если аппликант отработал онлайн на дому на канадского работодателя? Будет ли этот опыт засчитываться как канадский опыт работы?

Ответ – ДА, при условии, что аппликант находился НА территории Канады. Любой опыт работы, полученный онлайн, в момент, когда человек находится за пределами Канады – НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ. Обратите внимание, даже если вы работаете на канадского работодателя и улетели в бизнес-поездку, например в Мексику – эти две недели опыта засчитываться вам не будут.

А теперь немного информации о работе трибуналов и судебных заседаний в Канаде – онлайн или лично?

Все апелляции в министерстве иммиграции сейчас происходят онлайн – апелляции по спонсорству, слушания по лишению статуса ПМЖ, слушания по опротестованию депортационного ордера и слушания по заключению в иммиграционной тюрьме.

Все слушания дел по беженству происходят ЛИЧНО.

Что касается гражданских судов, то во время пандемии они полностью перешли на онлайн режим. На сегодняшний момент многие провинции возвращаются на рассмотрение дел с личным присутствием, НО (!!!) с некоторыми изменениями. Что именно меняется и почему?

Вы всегда можете запросить провести судебное заседание онлайн или вживую. Если хотя бы одна сторона просит заседание вживую – суд будет происходить лично.

Хорошо это или плохо, но вот несколько аргументов для онлайн слушаний:

– стоимость судебной комнаты заседаний очень высока и обычно это ложится на плечи истцов (или государства, если за слушание платит государство, при наличии малоимущего аппликанта).

– если клиенту нужно ехать из далеких сельских регионов Канады на заседание суда, и он не в состоянии себе позволить транспортные издержки

– когда судебный спор малозначимый и результат судебных тяжб не стоит потраченных на его процедуру государственных денег (например, вы оспариваете штраф в 200 дол, но только его процедура рассмотрения вживую стоит казне 700 дол).

При всех преимуществах онлайн слушаний, есть категории, которые происходят только лично :

– Все виды апелляций (кроме иммиграционной системы));

– Криминальное право и слушания по криминальным файлам;

– Слушания, где факт конфиденциальности имеет ОГРОМНУЮ значимость;

– Слушания, где одна из сторон не имеет представителя и представляет сама себя;

– В тех случаях, когда нет доступа к онлайн технологиям и оснащению.

Каждый в праве решать для себя, что и как ему удобнее, но знать ваши права всегда полезно, а также понимать, что и когда вам будет удобнее.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com