На какую компенсацию можно рассчитывать в случае отмены или задержки авиарейса

А вот получить компенсацию из-за осложнения после вакцинации практически нереально.

В канадских аэропортах огромные очереди, связанные с нехваткой персонала, и многие авиакомпании вынуждены отменить огромное количество рейсов.

И пока служба перевозчики, служба безопасности и таможенные службы пытаются побороть кризис, пострадашие канадцы задумаются о том, какие права они в сложившейся ситуации.

В Канаде авиапассажиры могут получить компенсацию за задержку и отмену рейсов в соответствии с Правилами защиты авиапассажиров Канадского транспортного агентства (APPR).

Если рейс задерживается или отменяется и причина находится под контролем авиакомпании и не связана с безопасностью, путешественники имеют право на “особый стандарт обращения, компенсацию и перебронированные или возмещение” в соответствии с APPR.

Итак, пассажиры имеют право на компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа по причине, находящейся под контролем перевозчика, но не связанной с безопасностью.

Авиакомпания несет ответственность за расходы или ущерб, вызванные задержкой рейса (если только авиакомпания не может доказать, что она приняла все разумные меры для предотвращения случившегося).

Правило относится ко всем рейсам в, из и внутри Канады, включая стыковочные рейсы.

Размер компенсации авиапассажирам зависит от того, относится ли авиакомпания к категории крупных или мелких перевозчиков.

Крупными авиакомпаниями считаются те, которые перевезли более двух миллионов пассажиров в каждый из двух предыдущих лет. Такими перевозчиками можно назвать Air Canada и British Airways.

Все остальные авиакомпании считаются малыми перевозчиками. До 12 января 2022 года Sunwing считался крупным перевозчиком, но после этой даты компания стала считаться малой.

Денежная компенсация за задержку

У крупного перевозчика пассажиры имеют право на компенсацию

400 долларов за задержку от трех до шести часов.

700 долларов за задержку от шести до девяти часов.

1000 долларов за задержку, которая длится более девяти часов.

У небольших перевозчиков пассажиры имеют право на 125, 250 и 500 долларов соответственно.

Gассажиры также должны получить компенсацию в размере до 2400 долларов, если им было отказано в посадке из-за перебронирования билетов, и получить до 2100 долларов за утерянный или поврежденный багаж.

Авиакомпании также могут нести ответственность за любые другие наличные расходы, понесенные пассажирами из-за задержки, такие как парковка или потеря заработной платы.

Компенсация в аэропорту

Если самолет задерживается на два часа и более, авиакомпании обязаны предоставить еду и напитки в “разумных количествах”, а также средства связи, такие как бесплатный Wi-Fi.

Если пассажирам приходится ждать своего рейса всю ночь, авиакомпании должны бесплатно предлагать гостиницу или другое аналогичное жилье, а также бесплатный проезд до места проживания.

Когда рейс отменяется или же задержка достигает трех часов, авиакомпании обязаны предлагать альтернативные варианты проезда “в том же классе обслуживания и по разумному маршруту”. Согласно федеральным правилам , авиакомпания должна перебронировать пассажира на ближайший доступный рейс, выполняемый ею или авиакомпанией, с которой у них есть коммерческое соглашение.

В случае сбоев, не зависящих от авиакомпании, таких как погодные условия или незапланированные механические проблемы, пассажир будет иметь право на возмещение стоимости вместо перебронирования, если предлагаемые меры не соответствуют его потребностям в поездке или если у поездки больше нет цели из-за задержки.

Как получить компенсацию

Чтобы получить компенсацию за задержку или отмену рейса, путешественники должны подать претензию в авиакомпанию в письменной форме в течение одного года с даты инцидента. Некоторые авиакомпании позволяют подать заявку прямо на их веб-сайтах.

У авиакомпании есть 30 дней, чтобы ответить, выполнив платеж или сообщив путешественнику, почему она считает, что компенсация не положена.

Авиакомпании обязаны предлагать компенсацию в денежной форме, например, наличными, чеком или банковским депозитом. Авиакомпании могут предлагать другие формы компенсации, включая ваучеры или скидки, но они должны иметь более высокую стоимость, чем денежная компенсация, и не иметь ограничений срока действия.

Что делать, если вам отказали в компенсации

Если авиакомпания не ответит на претензию в течение 30 дней, пассажиры могут подать жалобу в CTA или обратиться в суд мелких тяжб.

При этом Габор Лукач, защитник канадских авиапассажиров и президент некоммерческой организации Air Passenger Rights, советует обращаться именно в провинциальные суды по мелким искам.

“На 31-й день я просто вручил бы авиакомпании судебные документы по мелким искам, — говорит правозащитник. – Как только они поймут, что вы настроены серьезно, как только они поймут, что вы на самом деле готовы сделать еще один шаг, они одумаются”.