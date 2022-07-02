Не говорит по-французски: Квебекская организация подает в суд на генерал-губернатора

Что языковой закон с людьми делает.

Группа жителей Квебека собирается в суд, чтобы доказать, что назначение Мэри Саймон генерал-губернатором должно быть признано недействительным, потому что она плохо говорит по-французски.

Группа, возглавляемая историком Фредериком Бастьеном, на этой неделе подала запрос в Верховный суд Квебека на вынесение декларативного решения, в котором говорится, что выдвижение кандидатуры Саймон нарушает положения Хартии, объявляющие Канаду двуязычной.

Бывший кандидат в лидеры Партии Квебека говорит, что выбор генерал-губернатора, который не говорит на одном из официальных языков страны, является оскорблением для франкоязычных жителей и сигналом о том, что двуязычие не имеет значения.

“Оно посылает плохой сигнал французским канадцам и акадийцам, что они являются гражданами второго сорта, что официальное двуязычие — это что-то, что просто не важно, что мы можем избавиться от него по мере необходимости”, — заявил он в четверг.

Группа опирается на судебный прецедент в Нью-Брансуике, где франкоговорящие акадийцы недавно оспаривали назначение лейтенант-губернатора, говорящего на одном языке, по тем же причинам. В апреле судья постановил, что премьер-министр Джастин Трюдо нарушил конституционную языковую защиту, когда назначал Бренду Мерфи. Тогда же судья добавил, что отмена кандидатуры может “создать законодательный и конституционный кризис”.

Мэри Саймон говорит на английском и инуктитут и пообещала выучить французский. Но Бастьен уверен, что правительству следовало выбрать одного из нескольких квалифицированных кандидатов из числа коренных народов, которые говорят на обоих официальных языках.

“Мы считаем, что Конституция гласит, что назначаемое лицо должно быть двуязычным, — объясняет Бастьен. – Это не означает, что она должна изучать французский язык во время выполнения обязанностей”.

В судебном иске цитируются статьи Хартии и Конституции, в которых говорится, что французский и английский языки имеют равный статус и что граждане имеют право общаться с федеральным правительством и получать услуги на любом языке.

Истцы также утверждают, что “уникальная роль генерал-губернатора в конституционной системе означает, что она лично, а не только ее офис, должна быть двуязычной”.

“В отличие от членов Сената и Палаты общин, физическое лицо генерал-губернатора является единственным лицом, исполняющим обязанности этого “учреждения”, что позволяет заключить, что юридическое и физическое лицо Генерал-губернатор — это одно и то же”, — говорится в документе.

Представители Саймон и федеральный министр юстиции Дэвид Ламетти направили запросы в Офис Тайного совета. Офис заявил в четверг, что получил иск и будет “внимательно его рассматривать”.

Бастьен добавил, что документы были поданы в Верховный суд в среду и являются “подарком г-ну Трюдо ко Дню Канады”.

Дата слушания еще не назначена.