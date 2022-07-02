Ипотека или Пенсионный фонд: куда поместить сбережения?

Что лучше и выгодней: свободные деньги положить на вклад в пенсионный фонд или сделать их частью выплаты по ипотеке?

Если ситуация сложится так, что человек, выплатив досрочно ипотеку, ничего не успел себе собрать, дабы получать достойную пенсию, будет ли это считаться его правильным решением? Или все же стоило отложить немного денег на старость?

Самым трудным в этой операции является один непростой вираж: покинуть свой дом и отправиться жить в маленькую квартиру. Зачем человеку большой дом, если он сулит только чрезвычайные и необоснованные расходы? Да, сменить место жительства – от привычной свободы к маленькой квартире нелегко. Но а вдруг, оно того стоит?

Даниэль Жерман предлагает еще ряд вариантов, которые мы и хотим описать. Итак, ему слово:

“Если кто-то хочет жить в своем доме, то ему нужно извлечь из него спящий капитал. Два способа позволяют это сделать : обратная ипотека и ипотечная кредитная линия.

Обратная ипотека включает в себя подачу заявки на получение кредита на основе стоимости его проживания. Два учреждения предлагают этот продукт: HomeEquity Bank и Fair Bank. Размер кредита, составляющий от 15 % до 55 % стоимости имущества, будет зависеть от возраста клиента ; чем моложе он, тем меньше будет сумма, к которой он будет иметь доступ. Ссуда и накопленные проценты обычно выплачиваются при перепродаже дома или при смерти.

С другой стороны, кредитная линия по ипотечным кредитам позволяет получать до 65% от стоимости недвижимости без ипотечного кредитования с единственным обязательством выплачивать проценты каждый месяц.

Будет обнаружено, что суммы, которые арендодатель может извлечь из своей недвижимости, составляют лишь небольшую часть стоимости последней. Это не так уж и важно для финансирования выхода на пенсию.

При обратной ипотеке фиксированные процентные ставки приближаются к 7%, исключая другие сборы. Кредитная линия по ипотечным кредитам стоит дешевле, примерно на 3,7 %, и колеблется в зависимости от ключевой ставки Банка Канады.

Я ничего не имею против идеи ускорить погашение его ипотеки, чтобы сэкономить проценты. Если пенсионный план основывается исключительно на стоимости его имущества, с другой стороны, следует ожидать, что он все еще будет выплачивать проценты, чтобы извлечь из него основной капитал.

Баловать себя на пенсии с ипотечной маржой ? Почему бы и нет ? Вложить в него 25 000 долларов, чтобы позволить себе путешествие на всю жизнь в возрасте 68 лет, не представляет никаких проблем, если другие потребности удовлетворяются за счет сбережений и других доходов (RRQ, PSV, пенсионный план работодателя). Маржа стоит намного дешевле, чем обратная ипотека, она также более гибкая, но в идеале нужно подать заявку на нее до того, как вы перестанете работать. Прежде всего, после того, как ипотека будет полностью погашена, мы не должны требовать ее выхода, если хотим сохранить свою маржу.”

Что бы ни было, какое бы решение вы не приняли, знайте одно: это ваше решение и принимать его вам. Только вы – хозяин своей жизни. И распорядитесь этим фактом осмысленно!

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