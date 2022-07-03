Фиксированные и переменные ставки: чего ждать, к чему быть готовыми?

В начале июня ставка государственных пятилетних облигаций составила 2,86 %.

Мы делаем все возможное, когда центральные банки объявляют свои ставки. Вы скажете, что это нормально, учитывая, что эти решения напрямую влияют на переменные ставки.

Напротив, мало что известно о повышении ставок по облигациям правительства Канады, что влияет на развитие ипотеки с фиксированной ставкой, которая является наиболее популярным выбором среди домовладельцев. Ну, вот уже несколько недель они поднимаются с пугающей скоростью ! В начале июня ставка государственных пятилетних облигаций составила 2,86 %. Неделю назад он достиг 3,58 %, что является максимумом с 2008 года. Мы не наблюдали такого быстрого роста за последние тридцать лет, и мы не видели конца этому.

Те, кто придерживается фиксированной ставки, сделают скачок, если им придется продлить кредит в ближайшие месяцы. Пять лет назад они получили финансирование под 3,0% процентов. Лучшая пятилетняя ставка, предлагаемая для застрахованной ипотеки, сейчас составляет около 4,9 % ; большинство заемщиков заплатят более 5 %. Следующий шаг: 6 % !

Ставки по облигациям правительства Канады варьируются на ежедневной основе. В условиях инфляции инвесторы, те, кто покупает государственный долг, будут требовать более высоких процентов. Именно игра спроса и предложения определяет ставки. Финансовые учреждения полагаются на облигации для установления фиксированной ставки по своим ипотечным кредитам. Зачем? Чтобы финансировать свой ипотечный кредитный бизнес, банки перепродают часть своего кредитного портфеля на рынках капитала, на рынках, где они конкурируют с государственными долговыми ценными бумагами.

Однако государственные облигации на 100 % безопасны, чего нет в случае ипотечных кредитов. Этот дополнительный риск (плюс маржа, которую держат кредиторы) отражается в разнице в ставках между облигациями и ипотекой. Разница составляет от 100 до 200 базисных пунктов (100 пунктов эквивалентно 1%), в зависимости от обстоятельств. Неделю назад он достиг отметки в 120 пунктов, с тех пор он расширился и может еще больше набирать обороты из-за проблемной финансовой среды.

То есть фиксированные ставки по ипотечным кредитам растут немного быстрее, чем ставки по облигациям, которые уже растут с необычной скоростью. Это не очень хорошая новость для тех, кто продлит кредит в течение следующих нескольких месяцев.

Те, кто готовится приобрести ипотеку с фиксированной ставкой, должны будут пройти квалификацию со ставкой 7 % ! Это поражает воображение… В Канаде заемщик должен пройти « стресс-тест”. Оценивая вес ипотечного долга в бюджете своих клиентов, кредиторы должны добавить 2 % к предоставленной процентной ставке. Результат : все больше и больше начинающих покупателей пребывают вне рынка. Не хватает средств и они не могут соответствовать предлагаемым условиям.

На прошлой неделе Дежарден обнародовал свои прогнозы по недвижимости, в том числе снижение цен в Квебеке на 12% к концу 2023 года. В других частях страны сокращение будет более заметным. Тем временем Банк Канады более драматичным тоном упомянул о коррекции и риске каскадного эффекта, который отразится на финансовой системе. Не ищите объяснения дальше : это кредитный кризис, который охладит умы. В текущем потоке негативных новостей это звучит как еще одна плитка, но это ужесточение необходимо.

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