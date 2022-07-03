20 любопытных фактов о словах русского языка

Любой язык — это живой организм, который со временем меняется, эволюционирует. Появляются новые слова на смену старым, а то, что было неправильным 20 лет назад, сегодня считается нормой.

Знание родного языка — признак культурного человека. Но многим школьникам русский язык кажется скучным. Все эти правила, орфограммы, словарные слова.. И много писать. Любителей, прямо скажем, мало. Но есть факты о русском языке, которые могут помочь посмотреть на него другими глазами. Ведь даже не все взрослые знают о том, какие секреты скрывают привычные уху слова.

Глагол коченеть означает «становиться твердым». Но не все знают, что он восходит к древнему корню, значение которого словари маскируют латинскими буквами membrum virile. Иначе говоря, мужской член.Теперь понятно, почему коченеть — становиться твердым. Кстати, слово кочан имеет тот же корень. Раньше в русском языке не было такой части речи — числительное. Слова два, три, четыре были прилагательными, а пять, шесть и так далее — существительными. Поэтому мы сейчас говорим четыре стула, но пять стульев. В Строгине, в Алтуфьеве — это не новое употребление имен собственных и не порча русского языка, а наоборот, строгая норма. Именно так всегда писали и говорили правильно. Помните фильм «Дело было в Пенькове»? Но сейчас говорят в Строгино, в Алтуфьево, и это признано правильны. Однако, для лингвистов, это как черное кофе — разговорный вариант. Неправильно говорить «пи́сить» или «пи́сять», как часто говорят взрослые детям. Правильно говорить «пи́сать», и только так. Всего 50 лет назад называть солянку солянкой являлось грубой ошибкой. Правильно этот суп назывался «селянка», ведь его название образовано не от слов «соль, соленый», а от слов «село, сельский». Буквально: сельское кушанье. Русское написание иноязычных слов может отличаться от языка-источника. Например, по-русски правильно офис и офлайн, хотя в английском варианте этих слов две f, и это путает многих. Но, если помнить о том, что в русском языке нет удвоенных согласных в этих словах, можно делать меньше ошибок. Аналогично нет удвоенных согласных в словах блогер, шопинг и капучино. Разговорное название Санкт-Петербурга Питер, вероятно, восходит к вариантам названия города с буквой и. В письмах Петра I встречалось: Санктъпетерсъбурк, Санктпитербурх, Питербурх, Санктпетерзбурк; позже преобладали варианты с -Питер-: Санкт-Питер-Бург, Санктъ Питербурх. И только потом закрепилось е. Кстати, многих школьников это путает и они интуитивно пишут букву «и». Уже во втором классе дети знают, что слово домик образовано от дом, дождик от дождь и так далее. Но вот в паре зонтик — зонт все наоборот. Сначала появилось зонтик (заимствование из голландского), а уже от него образовалось зонт. 100 лет назад слово футбол произносили с ударением на «у». Оно могло употребляться как первая часть сложных слов (как сейчас онлайн-): фу́тбол-клуб. Слово гол раньше означало «ворота», а не «попадание мяча в ворота». Поэтому можно было легко забить мяч в гол. Слово бабки в русском языке это не современный сленг. Оно появилось давно благодаря Екатерине Второй. По одной из версий, этим названием деньги обязаны изображению императрицы Екатерины Второй на денежных ассигнациях. Она — бабка, вот и ассигнации так прозвали. Ударение в слове йогу́рт — старая норма, так говорили в начале прошлого века. Сейчас этот вариант устарел, в современном языке правильно: йо́гурт. Полмандарина правильно пишется именно слитно. По правилам русской орфографии пол-лимона и пол-апельсина надо писать через дефис, а полмандарина — именно слитно. Выражение гвоздь программы появилось во время Всемирной выставки 1889 года, которая проходила в Париже. Там гвоздем была Эйфелева башня. Ударение до́говор появилось под влиянием слов вы́говор, за́говор. Когда-то было загово́р во всех значениях, а стало за́говор. Уже много десятилетий до́говор разрешено в разговорной речи (да, и это не нововведение). Но правильный вариант — догово́р, с соответствующими склонениями — договорЫ, а не договорА. В современном русском языке одинаково правильно говорить тво́рог и творо́г, хотя когда-то тво́рог считалось ошибкой. Правильная форма повелительного наклонения глагола ехать — поезжай. А если нужна форма с отрицанием, то правильно сказать так: не езди. Слово вурдалак придумал Александр Пушкин. А до этого было волколак, где первая часть — волк, а вторая тождественна церковнославянскому длака «волосы, шкура». То есть некое существо с волчьей шерстью. Касатка — это ласточка, а косатка — дельфин и рыба (хотя написание этих слов устанавливалось долго). Когда-то в русском языке были слова «уклюжий» и «дуг» (сила), но они не сохранились. А вот слова «неуклюжий» и «недуг» (болезнь, бессилие) остались. А еще есть — дюжий «сильный».

Любой язык — это живой организм, который со временем меняется, эволюционирует. Появляются новые слова на смену старым, а то, что было неправильным 20 лет назад, сегодня считается нормой.

Знание таких необычных фактов помогает осознанно использовать слова, правильно строить предложения и грамотно выражать свои мысли.