Крупное изменение в правилах минимального платежа по кредитной карте

Эмите́нт – организация, которая выпускает (эмитирует) ценные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.

В этот понедельник, 1 августа, вступает в силу крупное изменение в правилах погашения остатка по кредитной карте.

Клиенты, у которых кредитная карта была открыта до 1 августа 2019 года и чей ежемесячный минимальный процент платежей был установлен на уровне менее 3,5%, теперь должны ежемесячно вносить платеж, равный 3,5% от остатка, указанного в выписке.

Это изменение будет действовать до 31 июля 2023 г., за ним последуют некоторые другие корректировки. Управление защиты прав потребителей Квебека (OPCQ) заявило, что с 1 августа 2023 года с кредитной карты будет требоваться не менее 4% от суммы задолженности. Этот процент будет увеличен до 4,5% через год, 1 августа 2024 года, и до 5% 1 августа 2025 года.

С другой стороны, у людей, заключивших контракт по кредитной карте с 1 августа 2019 года, уже есть минимальный ежемесячный платеж, который должен составлять не менее 5 процентов от остатка задолженности.

В то же время эмитент кредитной карты имеет право потребовать минимальный платеж в размере более 3,5% от остатка, если договор уже предусматривает это. Однако эмитент не может этого сделать, если договор был изменен без согласия держателя карты на сумму, превышающую 3,5%.

Управление по защите прав потребителей советует, чтобы всегда лучше ежемесячно оплачивать остаток на кредитной карте, чтобы сэкономить на кредитных комиссиях. Выплата минимального платежа каждый месяц делает погашение долга низким.

В июне прошлого года в отчете кредитной аналитической компании Equifax Canada отмечалось, что канадские потребители все чаще используют свои кредитные карты. Среднемесячные расходы по кредитным картам выросли на 17,5% в первом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Самый большой рост расходов по кредитным картам, 20,4%, произошел в Онтарио, за которым следует Квебек, где расходы выросли на 18,4%.