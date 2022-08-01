Ну очень дорогой завтрак: турист получил огромный штраф за бургеры в багаже

А житель Квебека получил штраф за сбор камней в национальных парках.

Сколько стоят два МакМаффина с яйцом и котлетой и круассан с ветчиной? А вот австралийский турист узнал, что если не съесть их в аэропорту, а привезти домой из Индонезии – придется доплатить “всего лишь” 2664 австралийских доллара (2400 в канадской валюте).

Пассажир возвращался домой с Бали всего через несколько дней после того, как австралийские власти ввели новые жесткие правила биобезопасности. Дело в том, что в Индонезии бушует вспышка ящура, и австралийцы пытаются не пропустить возбудителя болезни крупного скота в страну. Случаи регистрируются в том числе на острове Бали – очень популярном направлении у австралийских туристов.

“Австралия свободна от ящура, и мы хотим, чтобы так и оставалось”, – прокомментировал ограничения министр сельского хозяйства, рыбоной ловли и лесного хозяйства.

Неудачно забытый бутерброд

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства Австралии сообщило, что в рюкзаке пассажира собака-ищейка отдела биобезопасности по кличке Зинта обнаружила “ряд незадекларированных продуктов риска”, включая блюда фаст-фуда.

Пассажиру было выдано уведомление “о нарушении из 12 единиц за недекларирование предметов с потенциально высоким риском биобезопасности и предоставление ложного и вводящего в заблуждение документа”. Изъятые продукты (среди упомянутые бургеры из Макдональдс) перед уничтожением подлежат проверке на ящур.

“Это будет самый дорогой фаст-фуд, которую когда-либо пробовал этот пассажир, — прокомментировал инцидент министр. – Этот штраф вдвое превышает стоимость авиабилета на Бали, но я не испытываю сочувствия к людям, которые предпочитают не подчиняться строгим мерам биобезопасности Австралии. Этот случайн ещё раз показывает, что вас все равно поймают”.

Федеральное исполнительное правительство Австралии объявило о пакете биозащиты на сумму 9,8 млн долларов. Среди новых мер санитарные коврики для ног во всех международных аэропортах и ​​​​партули собак для биобезопасности, служащих в аэропортах Дарвина и Кэрнса. Эксперты посчитали, что потенциальная вспышка ящура в Австралии может нанести экономический ущерб в размере до 80 миллиардов долларов.

“Путешественники, прибывающие из Индонезии, будут подвергаться гораздо более строгому контролю биобезопасности из-за наличия ящура в Индонезии, — объяснили в Министерстве сельского, рыбного и лесного хозяйства 19 июля. – Отказ от объявления рисков биобезопасности будет означать нарушение законов Австралии о биобезопасности, и любому, кто будет обнаружен в нарушении, может быть выдано уведомление о нарушении на сумму до 2664 долларов”. Если нарушитель въезжал в Австралию по визе – она может быть аннулирована.

Что такое ящур?

Ящур относительно безопасен для человека. В то же время он вызывает болезненные волдыри и поражения на пасти и лапах парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы, свиньи, козы и верблюды. Раны мешают им есть и в некоторых случаях вызывают сильную хромоту и смерть.

Болезнь может переноситься живыми животными, в мясных и молочных продуктах, а также на одежде, обуви и даже багаже ​​людей, контактировавших с зараженными животными.