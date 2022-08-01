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Новости Новости Канады Пожар в канадском парке развлечений

Пожар в канадском парке развлечений

Olga Fedak Авг 1, 2022 Новости Канады, Общество, Происшествия Оставить комментарий 57 Просмотров

А Британская Колумбия продолжает борьбу с пожарами в лесах.

Парк Canada’s Wonderland в пригороде Торонто эвакуирован поздно вечером в воскресенье. Около 22-45 вскоре после начала фейерверка территории вспыхнул небольшой пожар, который быстро распространился по парку. Пожарные пытаются выяснить, была ли причиной возгорания пиротехническая установка.

Региональная полиция Йорка заявила, что парк был освобожден от посетителей “в качестве меры предосторожности из-за дыма”.

Люди не пострадали. Однако огнем повреждены насосная станция и несколько водных горок, которые были быстро потушены.

На данный момент парк не работает.

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