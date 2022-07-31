Лесные пожары в Канаде: городок в Британской Колумбии эвакуируется

В прошлом году в западной провинции населенный пункт и вовсе сгорел дотла.

На территории Британской Колумбии бушует не менее 70 лесных пожаров. Особое опасение вызывает возгорание в Южном Оканагане недалеко от границы с США.

Пожар в долине Керемеос-Крик начался в пятницу, по предварительной версии из-за удара молнии. Возгорание носит “агрессивный и неустойчивый” характер и быстро растет. К вечеру пятница горело 100 гектаров, а в субботу огонь распространился на 440 гектаров. Горный район непригоден для работы авиацистерн и тяжелой техники. На месте работают десятки бригад, но крутые и каменистые склоны усложняют задачу.

Местные власти издали приказ об эвакуации 25 объектов на Грин-Маунтин-роуд. Обитателям ещё 357 других объектов в районе курорта Апекс рекомендуется находиться в состоянии готовности к эвакуации.

“Важно иметь план на случай, если вам придется покинуть свою собственность, особенно если вы чувствуете угрозу и нет приказа об эвакуации или предупреждения. Вы должны быть готовы переехать в другой район. И сделайте это – лучше раньше, чем позже”, — заявил Эрик Томпсон, сотрудник отдела информации регионального центра чрезвычайных операций Оканаган-Симилкамин.

Менеджер пожарного центра Камлупса Кейтлин Баскервиль добавила, что “хотя может быть сложно оставить свое имущество и вещи, это самое безопасное, что можно сделать прямо сейчас”.