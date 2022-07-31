Достопримечательности Канады: Пятнистое озеро в Британской Колумбии

Достопримечательности Канады: Удивительное Пятнистое озеро долины Оканаган в Британской Колумбии

Одно из самых удивительных озёр в Канаде – Пятнистое озеро (Spotted lake).

Неподалеку от городка Osoyoos, в долине Оканаган Британской Колумбии есть удивительное озеро. Зимой оно ничем не примечательно – обычное небольшое озерцо, которых много по всей Канаде, размерами меньше километра в длину и метров 300 по максимальной ширине.

Но каждое лето, когда вода начинает испаряться, с этим солёным озером происходят удивительные метаморфозы – оно постепенно покрывается большими разноцветными пятнами, которые не исчезают в течение долгих месяцев. Пятна бывают самой разной окраски – от радужных, многоцветных, до тёмно-синих, красных и жёлтых. Картина изумительная, и не зря местные индейские племена давным-давно назвали озеро магическим, считали его своим священным местом, в котором обитают боги и духи.

Дело в том, что озеро расположено над богатейшими залежами разных минералов, от кальция и сульфата натрия до сульфата магния. Поэтому в ходе выпаривания воды, в зависимости от количества осадков и температуры воздуха, эти минералы кристаллизуются, а кристаллики поднимаются на поверхность, создавая абстрактные картины самых разных цветов.

Причины явления были определены ещё в начале 20 века, и во время Первой мировой войны в озере добывались полезные ископаемые, используемые для производства боеприпасов.

Сегодня озеро охраняется, как редчайшее природное явление, доступ к нему ограничен, местная народность коренных народов владеет этим местом (покупка участка была оплачена в основном министерством по делам коренных народов Канады). Вокруг озера установлена ограда, чтобы затруднить доступ к берегу, но можно подняться на смотровые площадки по перемитеру и полюбоваться узорами.