Закрылся кинотеатр Cinéma Dollar, любимый многими жителями Монреаля

Закрылся кинотеатр Cinéma Dollar, самый дешёвый в Монреале (и, возможно, в Канаде)

Закрылся любимый многими жителями Монреаля кинотеатр Cinéma Dollar.

Почти двадцать лет радовал ценами на киносеансы кинотеатр Cinéma Dollar, расположенный на плазе Décarie. Стар и млад ходили смотреть фильмы, платя за билеты 1 доллар (плюс налог, правда), и платя за попкорн и напитки в четыре раза меньше, чем те стоили в остальных кинотеатрах. Целое поколение монреальцев выросло, посещая регулярно этот зал за воистину смешные деньги. В последнее время цена на билеты, правда, повысилась, и достигла 2 долларов 50 центов, но даже сравнивать неудобно с ценами в других местах.

Да, фильмы показывались не премьерные, а только те, что уже прошли по экранам обычных кинотеатров, но хозяин кинотеатра, Берни Гурберг, лично занимался их отбором, и всегда выбирал самые лучшие картины.

И вот кинотеатр закрылся, ко всеобщей печали жителей района Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас.

В четверг, 28 июля, в обеих небольших залах кинотеатра состоялись последние киносеансы. Сам Берни Гурберг продавал за копейки последние билет, помещение было разукрашено старыми афишами и плакатами, по стенам развешены гирлянды и лампочки, атмосфера царила праздничная, но грустная, конечно. Ушла очередная эпоха.

Берни признал, выступая перед собравшимися поклонниками, что посещаемость кинотеатра упала в последние годы, как и всех других кинотеатров в мире, так как домашние кинотеатры, стриминг, всевозможные киносервисы в Интернете стали сильнейшими конкурентами. Но У Берни Гурберга всё же руки не опускаются. В планах – открытие нового дешёвого кинотеатра в Гриффинтауне, в историческом квартале Монреаля, который быстро развивается в последние годы. Остаётся пожелать господину Гурбергу успеха и пожалеть о том, что он ушёл из Кот-де-Неж-Нотр-Дам…

На сайте кинотеатра сегодня можно купить в коллекцию старые афиши, плакаты, значки и прочие исторические регалии – dollarcinema.ca