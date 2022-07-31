Дефицит детских смесей в США продолжается

30% всех брендов детских молочных смесей отсутствуют на полках магазинов в США, сообщила 30 июля газета The Daily Mail. Семьи в Аризоне и Вайоминге больше всего пострадали от нехватки товаров: доля смесей, которых нет в наличии, составляет 44% и 42% соответственно.

Байден и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) упростили иностранным производителям доставку грузов в страну и призвали такие компании, как Nestle и Reckitt, увеличить производство.

Французская компания потребительских товаров Danone в среду заявила, что отправила более 750 000 банок своей флагманской детской смеси Aptamil в США из Европы, и еще 550 000 банок находятся в пути. Тем не менее, родители, изо всех сил пытающиеся прокормить своих детей, раскритиковали администрацию, а одна мама из Луизианы заявила, что власть имущие «просто забыли» о продолжающемся кризисе с детским питанием в США. Согласно данным за неделю, закончившуюся 24 июля, в США отсутствовали на складах 30% наименований смесей. На предыдущей неделе, закончившейся 17 июля, уровень отсутствия смесей на складах составлял 32%.

Решение Байдена по поводу продолжающегося дефицита заключалось в том, чтобы доставить иностранную смесь, чтобы попытаться восполнить пробел, но 802 446 бутылочек, которые прибывают за одну партию, мало для 3 миллионов младенцев, рождающихся каждый год в США. Компания Danone, которая согласилась поставить в США 1,3 миллиона банок Aptamil, на этой неделе отгрузила более 750 000 штук. Первые поставки уже находятся на полках в магазинах США. Компания утверждает, что дополнительные 550 000 банок, которые находятся в пути из Новой Зеландии, скорее всего, будут доступны в августе.Danone также импортировала более 500 000 банок Neocate, специализированной медицинской детской смеси.

На прошлой неделе администрация Байдена сообщила, что по состоянию на 24 июля в рамках программы Operation Fly Formula в США было перевезено 61 миллион банок, содержащих 220 грамм (8 унций) смеси. Однако эта операция была рассчитана на неделю и уже прекратилась, доставив примерно 20 банок на ребенка. Напомним, ситуация с детским питанием в США начала ухудшаться в конце 2021 года, но уровня национальной катастрофы достигла в феврале 2022 года, когда из-за сообщения информатора о нарушениях на фабрике в штате Мичиган крупнейшего в США производителя детских смесей — компании Abbott, на фабрику пришла инспекция и закрыла фабрику за нарушение санитарных норм.

Поскольку у FDA имелись также сообщения о предположительной связи между детскими смесями этого производителя и смертью нескольких младенцев, были отозваны также смеси этого производителя со складов. Двухмесячное расследование такой связи не выявило, но фабрика все это время не работала, начав восстановление производства лишь в начале июня, после чего из-за урагана фабрику затопило и она прекратила производство смесей на неопределенное время. К началу июля завод в Мичигане начал производство смесей, но к этому моменту против него подали очередной иск в связи со смертью младенца. Мать из Северной Каролины Брианна Энтони заявила, что смесь Similac этой компании способствовала смерти ее недоношенной дочери в сентябре 2021 года. Согласно иску, ребенок, рожденный на 24-й неделе, был «относительно здоров» при рождении, но все еще нуждался в трубке для кормления и дыхательном аппарате.

В иске выдвигается претензия в том, что Abbott ввела родителей в заблуждение, заставив думать, что Similac безопасен для недоношенных детей, — на упаковке отсутствовали ясно видимые предупреждения об этом. Смесь «вызвала у ребенка развитие некротизирующего энтероколита (НЭК), опасного для жизни и потенциально смертельного кишечного заболевания», — говорится в иске. В ответ компания заявила, что продукция безопасна и для недоношенных детей, что доказывают многие годы ее использования для кормления именно таких детей и безопасность признана медицинским сообществом.