Обезьянья оспа: первые смерти в Европе и чрезвычайное положение в Америке

А в Канаде выделяются огромные деньги “для распространения информации” о новой болезни.

Испания сообщила о двух смертях от обезьяньей оспы. Больные погибли в пятницу и субботу. Также информация об одном смертельном случае пришла в пятницу из Бразилии.

Несмотря на то, что за последнее время 75 человек погибли от обезьяньей оспы в Нигерии и Конго, случаи в Испании вызывают большее опасение. Ранее считалось, что “в странах с развитой медициной” от этой болезни не умирают.

Всего в Испании зарегистрировано 4298 заболевших – это самый большой показатель в Европе. 120 больным понадобилась госпитализация. Около 3500 заболевших – это мужчины, которые имели половые связи с другими мужчинами. Также заболело 64 женщины.

Обезьянья оспа была эндемичной в некоторых частях Африки на протяжении десятилетий. Его прыжок в Европу и Северную Америку эксперты связывают с двумя вспышками в Бельгии и Испании.

В то же время два города в США объявили чрезвычайное положение в связи с обезьяньей оспой. Сан-Франциско сделал это в четверг, а Нью-Йорк в субботу. Власти города Вашингтона также внимательно следят за ситуацией и подумывают поступить так же.

“На эту вспышку необходимо реагировать безотлагательно, с помощью действий и ресурсов как на национальном, так и на глобальном уровне, и это объявление чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения отражает серьезность момента”, – совместно заявили мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и доктор Эшвин Васан, уполномоченный городского департамента здравоохранения и психической гигиены. Они добавили, что по их оценкам около 150 тысяч жителей города находятся в группе риска и могут заразитьсятой болезнью.