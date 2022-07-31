Поймал рикошет: у Джо Байдена снова положительный тест на ковид и он снова в изоляции

Все ради безопасности людей!

От 1% до 2% людей, участвовавших в исследовании антиковидного препарата Paxlovid от Pfizer, столкнулись с тем, что снова получили положительный результат теста через 10 дней. Исследователи назвали этот феномен “рикошетом” коронавирусной инфекции.

Именно этим препаратом лечили 79-летнего американского президента Джо Байдена, когда у него обнаружился положительный тест на COVID-19. И именно Байдену “повезло” пополнить число людей, столкнувшихся с рикошетом.

Байден находился в изоляции в Белом Доме и работал онлайн после положительного теста на COVID-19.

Президент получил отрицательный тест вечером во вторник и утром в среду, после чего врачи разрешили ему “выйти в люди”. Он провел несколько встреч, будучи в маске, а затем ещё один раз выступил без маски. Таким образом Президент нарушил действующие американские протоколы безопасности – маску нужно носит ещё 10 дней после выздоровления – но представители Белого Дома заявили, что все участники выступления “были на достаточной дистанции”.

Тесты Байдана утром в четверг и утром в пятницу также были отрицательными, а вот в субботу тест на антиген оказался положительным.

Так что Байден снова заперт в свой резиденции в компании со своим верным псом. Президент продолжает работу онлайн и постоянно сдает тесты. При этом он не испытывает никаких симптомов и не получает лечение.

Джо Байден получил в общем счете 4 прививки от COVID-19. Однако, по словам врачей, Президент подхватил “BA. 5 субвариант” Омикрона, который считается особенно “ускользающим” от вакцинного и естественного иммунитета.