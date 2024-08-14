Мой Монреаль. Доллард Дез Ормо. Человек и район Монреаля.

Есть в Монреале, в Западной его части один небольшой, но очень уютный спальный райончик. Называется он Доллард дез Ормо (Dollard Des Ormeaux). Я там даже жила в первые годы своего пребывания в Канаде. По своему незнанию я перевела его как «Бухта Морских Ушей», а именно так дословно он и переводится, и лишь позже узнала, что это совсем не нарицательное название, а имя очень известного человека, знаковой личности в истории Франции. И вот сегодня я хочу немного рассказать о нем, о том, в честь кого назван замечательный монреальский район. Итак, знакомьтесь! Адам Доллард Дез Ормо.

Родился он в первой половине во Франции, в небольшом городке Люминьи-Несль-Ормо, и с младых ногтей не мыслил себя никем, кроме как военным. В мемуарах современников его описывают не иначе, как мужественного юношу из хорошей семьи. А коллеги – военные говорили о нем, как о мужественном человеке, который всегда стремится достичь поставленных целей. В 23-х летнем возрасте Доллард был назначен на должность командира гарнизона форта Вилль-Мари, которая ныне благополучно трансформировалась в наш прекрасный город Монреаль.

Наш герой пользовался любовью и уважением Поля де Мезоннева, да настолько сильным, что к концу 1659 года Мезоннев подарил ему участок земли в 10 гектаров. Представляете себе масштабы подарка?

Вопреки советам бывалых борцов с аборигенами, Доллард заручился поддержкой губернатора Монреаля поля Шомеди де Мезоннева, чтобы организовать экспедицию на Запад. Весной 1660 года Доллард возглавил экспедицию вверх по реке Оттава с одной-единственной целью – начать войну с ирокезами. В то время эта проблема стояла в нашей местности довольно-таки актуально. Сопровождаемый семнадцатью французами, Доллард прибыл к подножию Лонг-Соул, не очень большой горы, в районе которой сейчас располагается столица нашей провинции – город Квебек. А прибыв туда, разместил свои войска в заброшенном алгонкинском форте. Вскоре их окружили около 700 ирокезов…

Затем в его ряды примкнула и группа гуронов , небольшая, но весьма отважная. Такие люди были нужны месье Дез Ормо. Но все закончилось не совсем так радужно, как хотелось бы. Значительно превосходя численностью ирокезов, Доллард и его товарищи все же погибли в битве при Лонг-Сауле в мае 1660 года. Защищая свои владения, территорию Виль Мари, Доллард Дез Ормо заплатил за это жизнью. Что интересно, по неизвестным причинам ирокезы не пошли дальше на восток, чтобы захватить Вилль-Мари. А ведь именно этого и боялся наш герой, поставив свою жизнь на карту защиты вверенных ему территорий.

Если вкратце разбираться в первопричинах, то летопись того времени гласит, что Доллард ожидал нападения ирокезов на Вилль-Мари. Хотя историки утверждают, что у них есть неоспоримые факты того, что Доллард был в долгах и этим самым вторжением преследовал совсем иную цель – он пытался украсть меха у ирокезов, возвращавшихся с зимней охоты. Эта теория часто подвергается критике. Одна из таких критических замечаний заключается в том, что Поль Шомедей де Мезоннев одобрил эту экспедицию, что подразумевало, что цели экспедиции были оправданы в большей степени гражданской службой или военными соображениями. Более вероятная причина связана с причинами, приведенными в традиционном повествовании. Но вероятно, и вторая, неофициальная причина, где-то в подкорке, но все же существовала. Ведь ничего ниоткуда не возникает. А значит, был повод думать и о захватическо-наживной версии сего вояжа…

Но, тем не менее, личность Долларда Дез Ормо стала героической и уважаемой в нашей стране. В парке Лафонтен в 1920 году был открыт ему памятник, созданный скульптором Альфредом Лалиберте и архитектором Альфонсом Венне. Также на всем известном памятнике Мезонневу на площади перед Собором Нотр-Дам размещается барельеф, запечатливший Долларда Дез Ормо в битве при Лонг-Сол. А если брать нашу провинцию в целом, то ни для кого не секрет, что уже очень давно День Королевы Виктории негласно называют Fête de Dollard. А все потому, что наш герой погиб 21 мая. Так что королева с ее днем рождения стала вторична. А вообще, в нашей провинции есть десятки мест: улицы, площади и парки, которые увековечивают имя нашего сегодняшнего героя. А есть и район, названный его именем. Вот по нему и погуляем немного.

Обычно мы, жители западной части острова, называем его не иначе как ДДО. Это англоязычная часть острова, названная, как вы уже поняли именем самого что ни на есть французского воина и даже причисленного к лику мученников, человека.

В 2002 году ДДО вошел в состав Большого Монреаля. Раньше он был обхединен с такими районами, как Роксборо и Пужнт Клер, но сейчас существует как самостоятельная единица. В городке ДДО очень много спальных районов, в то время как бульвары Des Sources и St-Jean являются его главными торговыми артериями и представлены двумя вертикальными линиями в официальном логотипе города. Три круга в логотипе, слева направо, соответственно представляют сектор Сен-Жан, сектор Вестпарк и сектор Саннибрук – три кита, на которых и держится современный ДДО.

Во время столетнего юбилея Канады в 1967 году город решил создать одноименный юбилею «столетний парк» с искусственным озером и холмами. Было предложено использовать этот проект в качестве резервуара для ливневой канализации, так как город столкнулся с необходимостью расширения поверхностных дренажных труб. Однако великолепное начинание столкнулось в своем практическом осуществлении с большим количеством проблемам и стало местным скандалом и серьезной утечкой ресурсов. Проект был окончательно завершен в 1970-х годах, хотя и с опозданием и перерасходом средств, о чем до сих пор нет-нет, да и напомнят местной администрации.

Район, в котором нет метро, тем не менее очень удобно расположен для тех, кто живя в нем, работает в центре города. Пригородная электричка в течение получаса доставит всех желающих (заметьте, совершенно без всяких пробок и траффика) в самый центр нашего города. А кроме того, сейчас вовсю развивается проект системы легкого железнодорожного транспорта Réseau électique métropolitain, в котором запланирована по крайней мере одна станция на пересечении шоссе 40 и бульвара Des Sources. Опять-таки, не более 30 минут – и вы в центре Монреаля. И опять-таки, безо всяких пробок! Удобно, согласитесь!

Район очень зеленый и насыщенный великолепными парками, среди которых лично я могу выделить Centennial Park, Westminster Park, Baffin Park и Terry Fox Park. Парк Эдуарда Янишевского был назван в честь дольше всех правящего мэра этого города.

В здании мэрии, помимо самой администрации, находится великолепная библиотека, в которой, кстати. Есть книги и на русском языке, а также спортивный комплекс с замечательными бассейнами и ледовой ареной.

С безопасностью в районе тоже дело ведется грамотно. Основанная в 1980 году, превентивная патрульная служба, изначально занималась общественной безопасностью и обеспечением соблюдения правил парковки в районе ДДО. Сейчас действия службы расширены, она стоит на страже безопасности граждан во всех сферах их жизнедеятельности.

Школьный совет Лестера Б. Пирсона управляет четырьмя англоязычными государственными школами в этом районе. Школьный совет Marguerite-Bourgeoys по традиции работает с франкоязычными государственными школами. Но есть и огромное количество частных школ в районе ДДО, ведь он очень густнаселен. По сведениям последней переписи, население района близится к отметке в 51 тысячу человек.

В общем, я думаю месье Адаму Доллард Дез Ормо здесь бы понравилось! Спокойный спальный район, в котором, тем не менее, бурлит жизнь, парки и детские площадки наводнены малышней и мамами с колясками, магазины и торговые центры, в уоторых можно найти все необходимое, почтовые отделения, аптеки, и даже госпиталь в близлежайшей доступности! Живи и радуйся! И жители ДДО согласятся с моими словами, я уверена.

Сегодня, прочитав статью, они узнают, если не знали раньше, в честь кого назван их район. И вообще, я заметила, что если быть внимательными и интересоваться названиями, вся история Новой Франции расположена на наших монреальских улицах. Надо только захотеть узнать историю. Мы же хотим! Так давайте познавать ее вместе!

До следующего интересного названия!

Виктория Христова

Все статьи Виктории читайте в блоке Виктории Христовой