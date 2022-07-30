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Экономика Бизнес Энтузиазм канадцев относительно покупки жилья не ослабевает
Частный дом. Фото из открытых источников

Энтузиазм канадцев относительно покупки жилья не ослабевает

Виктория Христова Июл 30, 2022 Бизнес, Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 41 Просмотров

Согласно отчету RE/MAX о доступности жилья за 2022 год, даже несмотря на проблемы с доступностью жилья в последнее время – не говоря уже о текущем росте процентных ставок – конечные амбиции канадцев иметь собственное жилье остаются неизменными.

Этот опрос показал, что 68% респондентов были готовы пойти по крайней мере на одну жертву, чтобы купить дом в пределах своего ценового диапазона, при этом чуть менее двух третей (64%) указали, что они были бы готовы переехать, чтобы осуществить эту мечту. Готовность многих канадцев использовать более широкую сеть для приобретения доступной недвижимости, пожалуй, неудивительна: среди опрошенных 43% назвали высокие цены на недвижимость в своем регионе препятствием для покупки жилья, в то время как более высокая стоимость жизни, непредсказуемый рынок и повышение процентных ставок также занимали видное место.

Для Кристофера Александера, президента RE / MAX Canada, отчет подтвердил, что энтузиазм канадцев в отношении жилья остается таким же сильным, как и прежде, даже несмотря на рост стоимости заимствований и недавнее быстрое охлаждение рынка. “Это просто показывает, как далеко канадцы готовы зайти, чтобы владеть недвижимостью, и это желание остается таким же глубоким, как и прежде, несмотря на все эти изменения”, – сказал он Канадскому специалисту по ипотечным кредитам. Несмотря на готовность многих канадцев переехать, респонденты опроса, похоже, разделились во мнениях о том, как далеко они были бы готовы переехать, чтобы купить дом. Половина опрошенных заявили, что самое большое расстояние, которое они преодолеют, будет менее 100 километров, хотя 38% заявили, что переедут в другой город, провинцию или регион, независимо от того, насколько далеко это находится от их текущего местоположения.

Это показывает, что многие канадцы остаются привязанными к своей местной среде, несмотря на растущую тенденцию межпровинциальной миграции за последние два года, сказал Александер – возможно, отчасти из-за рабочих соображений, поскольку офисы и рабочие места вновь открылись, а полностью удаленные договоренности во многих случаях больше невозможны. Среди препятствий, которые, по словам канадцев, мешали им выйти на рынок жилья, опасения по поводу повышения процентных ставок выросли до 24%, что на 6% больше, чем в прошлом году, что является четким признаком того, что повышение ставок Банка Канады имеет большое значение для многих потенциальных покупателей.

RE/MAX заявила в своем отчете, что, хотя условия с рекордно низкими ставками в последние годы предвещали “прекрасную возможность” для канадцев выйти на рынок жилья, они также добавили дополнительную интенсивность рынку, на котором уже наблюдался высокий уровень активности. Поскольку инфляция растет, а Банк Канады приступает к одному из крупнейших повышений ставок за последние годы, в отчете говорится, что 57% канадцев решили подождать с покупкой или продажей жилья, поскольку спекуляции о возможной рецессии набирают обороты. Банковский гигант RBC заявил в недавнем отчете, что повышение ставок, нехватка рабочей силы и ухудшение инфляции окажут сильное давление на канадскую экономику и подтолкнут ее к “умеренной” рецессии в следующем году.

В то время как уровень безработицы будет расти, в отчете говорится, что он будет “менее серьезным”, чем во время предыдущих спадов, и добавляется, что более высокие ставки необходимы для сдерживания угрозы инфляции. “Когда происходят постоянные повышения ставок, это вызывает беспокойство, потому что людям нужно время, чтобы приспособиться, и, с исторической точки зрения, им требуется немного времени, чтобы понять: ”Хорошо, теперь у меня не так много покупательной способности, каков мой следующий шаг?” – сказал он. “При постоянном повышении ставок и быстром темпе роста это потенциально создаст проблемы. Но как только все уляжется и рынок приспособится, я думаю, что из-за наших проблем с поставками он снова станет конкурентоспособным ”.

Обратите внимание на следующую недвижимость: 

Светлый и просторный таунхауз – кондо (1,200 кв. футов) на 2 этажах в Saint-Laurent предлагает обширное пространство и уединение.

Тихая улица, вблизи школ, торгового центра и общественного транспорта. Красивая и уютная гостиная с большим окном и кафедральным потолком высотой 15 футов.

Большая и функциональная кухня. Хорошо разделенное жилое пространство. Большой мезонин можно использовать как спальню,

ведущую на огромную частную террасу с великолепным видом на гору Mont-Royal.

Прекрасная таунхауз – кондо, обладающий несравненной ценностью !!!

Для более подробной информации – звоните !

   С уважением, Лев Голберг

                (514) 889-3595

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