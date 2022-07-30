Энтузиазм канадцев относительно покупки жилья не ослабевает

Согласно отчету RE/MAX о доступности жилья за 2022 год, даже несмотря на проблемы с доступностью жилья в последнее время – не говоря уже о текущем росте процентных ставок – конечные амбиции канадцев иметь собственное жилье остаются неизменными.

Этот опрос показал, что 68% респондентов были готовы пойти по крайней мере на одну жертву, чтобы купить дом в пределах своего ценового диапазона, при этом чуть менее двух третей (64%) указали, что они были бы готовы переехать, чтобы осуществить эту мечту. Готовность многих канадцев использовать более широкую сеть для приобретения доступной недвижимости, пожалуй, неудивительна: среди опрошенных 43% назвали высокие цены на недвижимость в своем регионе препятствием для покупки жилья, в то время как более высокая стоимость жизни, непредсказуемый рынок и повышение процентных ставок также занимали видное место.

Для Кристофера Александера, президента RE / MAX Canada, отчет подтвердил, что энтузиазм канадцев в отношении жилья остается таким же сильным, как и прежде, даже несмотря на рост стоимости заимствований и недавнее быстрое охлаждение рынка. “Это просто показывает, как далеко канадцы готовы зайти, чтобы владеть недвижимостью, и это желание остается таким же глубоким, как и прежде, несмотря на все эти изменения”, – сказал он Канадскому специалисту по ипотечным кредитам. Несмотря на готовность многих канадцев переехать, респонденты опроса, похоже, разделились во мнениях о том, как далеко они были бы готовы переехать, чтобы купить дом. Половина опрошенных заявили, что самое большое расстояние, которое они преодолеют, будет менее 100 километров, хотя 38% заявили, что переедут в другой город, провинцию или регион, независимо от того, насколько далеко это находится от их текущего местоположения.

Это показывает, что многие канадцы остаются привязанными к своей местной среде, несмотря на растущую тенденцию межпровинциальной миграции за последние два года, сказал Александер – возможно, отчасти из-за рабочих соображений, поскольку офисы и рабочие места вновь открылись, а полностью удаленные договоренности во многих случаях больше невозможны. Среди препятствий, которые, по словам канадцев, мешали им выйти на рынок жилья, опасения по поводу повышения процентных ставок выросли до 24%, что на 6% больше, чем в прошлом году, что является четким признаком того, что повышение ставок Банка Канады имеет большое значение для многих потенциальных покупателей.

RE/MAX заявила в своем отчете, что, хотя условия с рекордно низкими ставками в последние годы предвещали “прекрасную возможность” для канадцев выйти на рынок жилья, они также добавили дополнительную интенсивность рынку, на котором уже наблюдался высокий уровень активности. Поскольку инфляция растет, а Банк Канады приступает к одному из крупнейших повышений ставок за последние годы, в отчете говорится, что 57% канадцев решили подождать с покупкой или продажей жилья, поскольку спекуляции о возможной рецессии набирают обороты. Банковский гигант RBC заявил в недавнем отчете, что повышение ставок, нехватка рабочей силы и ухудшение инфляции окажут сильное давление на канадскую экономику и подтолкнут ее к “умеренной” рецессии в следующем году.

В то время как уровень безработицы будет расти, в отчете говорится, что он будет “менее серьезным”, чем во время предыдущих спадов, и добавляется, что более высокие ставки необходимы для сдерживания угрозы инфляции. “Когда происходят постоянные повышения ставок, это вызывает беспокойство, потому что людям нужно время, чтобы приспособиться, и, с исторической точки зрения, им требуется немного времени, чтобы понять: ”Хорошо, теперь у меня не так много покупательной способности, каков мой следующий шаг?” – сказал он. “При постоянном повышении ставок и быстром темпе роста это потенциально создаст проблемы. Но как только все уляжется и рынок приспособится, я думаю, что из-за наших проблем с поставками он снова станет конкурентоспособным ”.

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