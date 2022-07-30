Три далеко не самых сложных рецепта летних супов

Летние супы, не требующие больших затрат, времени и усилий. И очень вкусные

На сей раз предлагаем вашему вниманию три рецепта изысканных летних супов. И все три рецепта не требуют особенных навыков и многолетнего опыта работы на кухне. Так что, можете сразу приступать к делу.

Летний томатный суп с авокадо

Вот держу пари, что не слыхали про такой! И немудрено! Редко, когда плоды авокадо в суп добавляют. А зря. Авокадо в любом виде хорош, включая холодные летние супчики.

Готовим суп:

Моем и мелко режем килограмм мясистых помидоров, а затем протираем их сквозь сито (на худой конец, в миксере можно растереть) Одну красную луковицу мелко режем и смешиваем с помидорами Добавляем шесть столовых ложек оливкового масла Заливаем три ложки винного уксуса и заправляем смесь солью и перцем Теперь режем один крупный плод авокадо, косточку удаляем, а мякоть смешиваем с долькой чеснока и взбиваем миксером Доливаем сок одного лимона, докладываем несколько листочков мяты Добавляем полстакана полужидкой сметаны и опять же размешиваем.

Суп подается с пшеничным хлебом.

Летний овощной суп

Перед любознательным читателем рецепт простейшего овощного супчика. Готовится он, как правило, летом, в теплую погоду. Тяжести после него в желудке не ощущаешь, а чувство приятной сытности остаётся надолго. К тому, подросток в возрасте 14-16 лет может показать свои кулинарные умения, готовя этот симпатичный суп, заслужив тем самым аплодисменты родителей и соседей по даче.

Нам понадобятся:

Луковица средних размеров

200 граммов цветной капусты

Две морковки

Две столовых ложки сливочного масла

Две картофелины

Корень сельдерея

Два литра куриного бульона

Одна столовая ложка зелени (петрушка)

Один очищенный помидор (кожу снять после купания в кипятке)

Одна столовая ложка горошка зеленого

Одна столовая ложка фасоли

Соль, перец

Можно экспериментировать с другими овощами, конечно.

Готовим суп:

Нагреваем сливочное масло в большой кастрюле Кладем в него нарезанный кружочками лук и тушим до его мягкости Добавляем нарезанными кусочками морковь, картошку, сельдерей и тушим минуту (да, добавляем всё вместе, хотя, как правило, Майка – сторонник более правильного подхода, когда каждый овощ добавляется в свое время – но любое правило и существует для того, чтобы его нарушать иногда) Заливаем бульон Солим и перчим Накрываем кастрюлю крышкой. Пусть варится минут 15 Теперь добавляем нарезанный кусочками помидор, горошек, фасоль Минут через пять добавляем цветную капусту Еще через пять минут выключаем огонь. Пусть суп настоится минут десять теперь. Затем добавили петрушку. Подали к столу!

Летний суп “Балканский”

Традиционный суп, который готовят, с вариациями, в разных балканских странах.

Для Балканского супа берём следующие продукты:

Две больших морковки

Одно яйцо

Треть среднего кочанчика капусты

Зелень – не скупясь, пучок, не меньше

Две средних картофелины

Один большой кабачок

Банку зеленого горошка (или чашку, если свежий)

Граммов сто цветной капусты

Самую малость лимонного сока

Соль, перец – по вкусу.

Как готовим суп:

Моем, чистим и режем на мелкие куски все овощи (травку не надо!) Складываем их в миксер и перемешиваем до однородного состояния – ввжжиик! Заливаем одним литром холодной воды (не забудьте, что овощи и сами выделят сок) Варим минут 20 Теперь солим, перчим и добавляем прямо на огне яйцо Перемешиваем, выключаем огонь Пусть суп настоится минут 5-10 Разливаем по тарелкам, добавляем зелень. Можно поедать супчик с чесночными пампушками. Сливовица или хорошая настойка на травах – весьма подходящий напиток. Детям – кислые соки.

Кстати, это питательный диетический суп, несмотря на картошку.