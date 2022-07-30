Три далеко не самых сложных рецепта летних супов

Летние супы, не требующие больших затрат, времени и усилий. И очень вкусные
Летний томатный суп с авокадо
Вот держу пари, что не слыхали про такой! И немудрено! Редко, когда плоды авокадо в суп добавляют. А зря. Авокадо в любом виде хорош, включая холодные летние супчики.
Готовим суп:
- Моем и мелко режем килограмм мясистых помидоров, а затем протираем их сквозь сито (на худой конец, в миксере можно растереть)
- Одну красную луковицу мелко режем и смешиваем с помидорами
- Добавляем шесть столовых ложек оливкового масла
- Заливаем три ложки винного уксуса и заправляем смесь солью и перцем
- Теперь режем один крупный плод авокадо, косточку удаляем, а мякоть смешиваем с долькой чеснока и взбиваем миксером
- Доливаем сок одного лимона, докладываем несколько листочков мяты
- Добавляем полстакана полужидкой сметаны и опять же размешиваем.
Суп подается с пшеничным хлебом.
Летний овощной суп
Перед любознательным читателем рецепт простейшего овощного супчика. Готовится он, как правило, летом, в теплую погоду. Тяжести после него в желудке не ощущаешь, а чувство приятной сытности остаётся надолго. К тому, подросток в возрасте 14-16 лет может показать свои кулинарные умения, готовя этот симпатичный суп, заслужив тем самым аплодисменты родителей и соседей по даче.
Нам понадобятся:
- Луковица средних размеров
- 200 граммов цветной капусты
- Две морковки
- Две столовых ложки сливочного масла
- Две картофелины
- Корень сельдерея
- Два литра куриного бульона
- Одна столовая ложка зелени (петрушка)
- Один очищенный помидор (кожу снять после купания в кипятке)
- Одна столовая ложка горошка зеленого
- Одна столовая ложка фасоли
- Соль, перец
Можно экспериментировать с другими овощами, конечно.
Готовим суп:
- Нагреваем сливочное масло в большой кастрюле
- Кладем в него нарезанный кружочками лук и тушим до его мягкости
- Добавляем нарезанными кусочками морковь, картошку, сельдерей и тушим минуту (да, добавляем всё вместе, хотя, как правило, Майка – сторонник более правильного подхода, когда каждый овощ добавляется в свое время – но любое правило и существует для того, чтобы его нарушать иногда)
- Заливаем бульон
- Солим и перчим
- Накрываем кастрюлю крышкой. Пусть варится минут 15
- Теперь добавляем нарезанный кусочками помидор, горошек, фасоль
- Минут через пять добавляем цветную капусту
- Еще через пять минут выключаем огонь. Пусть суп настоится минут десять теперь.
- Затем добавили петрушку.
- Подали к столу!
Летний суп “Балканский”
Традиционный суп, который готовят, с вариациями, в разных балканских странах.
Для Балканского супа берём следующие продукты:
- Две больших морковки
- Одно яйцо
- Треть среднего кочанчика капусты
- Зелень – не скупясь, пучок, не меньше
- Две средних картофелины
- Один большой кабачок
- Банку зеленого горошка (или чашку, если свежий)
- Граммов сто цветной капусты
- Самую малость лимонного сока
- Соль, перец – по вкусу.
Как готовим суп:
- Моем, чистим и режем на мелкие куски все овощи (травку не надо!)
- Складываем их в миксер и перемешиваем до однородного состояния – ввжжиик!
- Заливаем одним литром холодной воды (не забудьте, что овощи и сами выделят сок)
- Варим минут 20
- Теперь солим, перчим и добавляем прямо на огне яйцо
- Перемешиваем, выключаем огонь
- Пусть суп настоится минут 5-10
- Разливаем по тарелкам, добавляем зелень.
- Можно поедать супчик с чесночными пампушками. Сливовица или хорошая настойка на травах – весьма подходящий напиток. Детям – кислые соки.
Кстати, это питательный диетический суп, несмотря на картошку.