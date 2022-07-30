Невиданная по размаху компенсация от Тим Хортонс всем пострадавшим клиентам

Тим Хортонс выплачивает щедрую компенсацию всем клиентам, пострадавшим от утечки данных

Сто грамм и пончик: Тим Хорион выплатит компенсацию клиентам, у которых украли персональные данные.

Руководство сети Тим Хортонс торжественно объявило о завершении тяжбы, касающеся крупной утечки данных клиентов компании. Против Тим Хортнос были поданы несколько исков, но вот, наконец-то, дело улажено. О размере компенсаций мы расскажем несколько ниже (рука не поднимается писать о сумме возмещения, надо подготовиться), но суть дела проста:

1 апреля 2019 года сетьзапустила приложение, которое помогало клиентам быстро выбрать меню и сделать заказ. Оказалось, что компания при этом собирает ряд данных о клиенте, которые подпадают под понятие личных конфиденциальных данных. Например, приложение, даже когда оно было выключено, собирало и передавало данные о передвижениях клиента, фиксируя его местоположение каждые несколько минут. Таким образом, компания нарушила закон, а все, кто скачал, установил и включил приложение получили право на компенсацию.

Ситуация была исправлена лишь в сентябре 2020 года, то есть, приложение работало и собирало данные без ведома клиентов полтора года, и только затем переделано и перестало следить за личной жизнью граждан без их ведома.

А теперь главное – сумма возмещения, которую вы получите, если пользовались этим приложением в указанный период (барабанная дробь, напряжённая тишина):

Стаканчик чая или кофе (зато по вашем выбору!) и бублик или пончик (тоже по вашему выбору!) Такая щедрая расплата за полтора года незаконной слежки. И пусть никто не уйдёт обиженным.

Соглашение по коллективным искам достигнуто и подписано, правда, его ещё должен утвердить суд, но, как правило, суды удовлетворяют такие соглашения без проволочек.

Так что, все в Тим Хортонс за бесплатным чаем и за дыркой от бублика (ой, за цельным бубликом).