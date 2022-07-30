Малоизвестные примечательные факты

В коллекцию любознательного читателя – несколько малоизвестных, но любопытных фактов

Продолжаем нашу непритязательную подборку фактов из давней и недавней истории:

По утверждению барона Модеста Корфа, в басне И. Крылова «Квартет» выведены князь Лопухин, граф П.В. Завадовский, графе А.А. Аракчеев и граф Н.С. Мордвинов.

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Доктрина Монро часто неправильно цитируется и выдаётся за «притязания США на Латинскую Америку». На самом деле Джеймс Монро, президент США, провозгласил доктрину 2 декабря 1823 года. Согласно ей, Америка (Южная, Центральная, Северная) не вмешивались в дела Европы, а Европа не должна была вмешиваться вмешиваться в дела Северной Америки. Причём власть над колониями (Канада, Куба и прочие страны) не оспаривалсь – речь шла только о независимых странах. И этой доктрине США следовали до первой мировой войны, когда в 1917 году высадились в Европе.

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Грум – это слуга богатого господина, едущий на запятках экипажа и открывающий дверь кареты, когда господин из неё выходит. Вот такие тяжёлые обязанности. Впрочем, он ещё помогает на конюшне, в мелких ремонтах кареты и в других работах.

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Николай Евгеньевич Жуковский (1847-1921) считается основоположником аэродинамики. Совнарком РСФСР установил премию Жуковского за лучшие работы по математике и механике ещё 3 декабря 1920 года, при жизни учёного. Любопытно, что Жуковский отзывался с большим сомнением о работах Альберта Эйнштейна, хотя не хулил их, а просто дискутировал с научной точки зрения, как полагается делать настоящему учёному.

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Камбоджа называлась Кампучией с 1976 года до 1989. Название Кампучия – древнее, было возвращено с приходом коммунистов к власти (красные кхмеры) под руководством Пол Пота и Кхиеу Самфана. А 4 декабря 1980 года, вскоре после свержения режима, секретарь Народно-революционной партии Кампучии Пен Сован предложил вернуться к старому названию. Но его тут же отправили на покой («по состоянию здоровья»), а на его место избрали Генеральным секретарем Хенг Самбрина. И ещё почти десять лет страна носила название Кампучии. Только в 1989 году она вновь стала Камбоджей.