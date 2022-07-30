Канадский стартап тестирует аэротакси с крыльями-трансформерами

Стартап из Канады по названием Horizon Aircraft представил рабочий прототип электрического воздушного такси Cavorite X5 в масштабе 50%. Этот аппарат представляет собой самолёт с трансформирующимися крыльями, он поддерживает вертикальный взлёт и посадку, а также горизонтальный полёт.

Нынешняя версия предназначена для проверки инженерной конструкции, двигателей и ПО в беспилотном режиме. В конструкции используются вентиляторы, спрятанные в крыльях, и роторы для горизонтального полёта.

Коммерческая версия Cavorite X5 сможет развивать до 450 км/ч и получит запас хода на 500 километров. При этом основатель Horizon Брэндон Робинсон утверждает, что такая конструкция делает Cavorite X5 более эффективным и позволяет лететь дальше, чем другие аппараты такого класса.

В техническом плане Cavorite X5 будет гибридным самолётом с электрической силовой установкой, питаемой от комбинации литиевых батарей и турбогенератора. В нём используется аэродинамическая схема «утка», а сам аппарат в этом плане ближе всего к традиционным самолётам.

Что касается рабочего прототипа, то сейчас размах крыльев Cavorite X5 составляет 6,7 метра, его длина — 4,6 метра, вес — около 227 килограммов. Аппарат скоро отправится на полигон для тестирования.

Отметим, что пока сроки выпуска готовой модели не сообщаются, однако военные уже заинтересовались проектом. Сообщается, что Horizon Aircraft завершила первый этап конкурса, который проводится ВВС США. В рамках мероприятия планируется отобрать ряд компаний, которые займутся разработкой новой техники для американской армии.