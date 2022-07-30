Неизвестная Канада: Калгари

Калгари — канадский город на юге провинции Альберта, в области предгорий и прерий, примерно в 80 км к востоку от водораздела Канадских Скалистых гор.

В период «золотой лихорадки» города в золотоносных районах, случалось, возникали буквально за одну ночь, однако большинство стремительно превращалось в пыль после истощения рудника. Нефтяной кризис 1970-х гг., без сомнения, негативно повлиял на развитие Калгари, но не похоже, что его сияющие небоскребы вот-вот обрушатся. На момент окончания Второй мировой войны, когда начался нефтяной бум, Калгари немногим отличался от обычного поселка и был известен отнюдь не как деловая столица, а как место проведения буйных родео. Начало нефтяных разработок круто изменило его судьбу. Город начал стремительно расти. Всего за 20 лет его население увеличилось более чем вдвое — с 280 000 в 1961 г. до 590 000, почти сравнявшись с числом жителей столицы провинции — Эдмонтона. Теперь в Калгари и его пригородах насчитывается более миллиона человек, и эта цифра продолжает расти. Город гордится своими общественными сооружениями, такими, как, например, Центр сценического искусства «Эпкор» (Epcor Centre for Performing Arts), главная репетиционная площадка Филармонического оркестра Калгари.

Сегодняшние городские власти «отполировали», но не затмили исконный облик этого приграничного города. Хотя изготовленные вручную ковбойские сапоги и стетсоновские шляпы до сих пор пользуются здесь популярностью, изысканные деловые костюмы итальянского покроя встречаются все чаще, а галстуки-ленточки и голубые джинсы приберегаются для ежегодного ковбойского фестиваля Калгари Стампид (Calgary Stampede). Фестиваль проходит в начале июля в течение 10 дней. Не пропустите это событие! Ковбои называют его величайшим на свете шоу под открытым небом. Впервые организованный в 1912 г., он задумывался как демонстрация ковбойского мастерства. В наши дни его программа значительно богаче: в парке Стампид проходят не только всевозможные выступления ковбоев, но и садовые и сельскохозяйственные выставки, а также демонстрация индейских танцев и ремесел.

После вступительного парада с барабанщиками, карнавальными платформами на колесах, ковбоями, костюмированными индейцами и процессией лучших быков главным аттракционом становится родео. Зрители смотрят на скачки без седел, укрощение диких лошадей, ковбойские и индейские скачки на быках, соревнования по стреноживанию телят и, самое главное, традиционные гонки на фургонах, известные как Rangeland Derby. Фургоны, запряженные четверкой лошадей, идентичны тем, на которых посыльные доставляли еду для ковбоев. Постепенно сложилась традиция: посыльные, вернувшиеся в город последними, должны были поставить всем выпивку за свой счет, что стимулировало их соревноваться между собой. Принято считать, что именно так возникло сегодняшнее знаменитое дерби. Его победители получают внушительную сумму — до 550 000 долларов. Не меньше радости, чем официальные мероприятия, доставляют танцы на улицах и площадях, фейерверки, барбекю и завтраки с оладьями.

Будучи в центре Калгари, найдите время для посещения Музея Гленбоу (Glenbow Museum; 130 Ninth Avenue SE; открыто: ежедневно 9.00—17.00, чт до 21.00). Его богатая экспозиция дает яркое представление об истории Альберты. Посетители увидят мебель, оружие, предметы быта и макеты домов первопроходцев, нефтяников, строителей железной дороги и шахтеров. Жизнь индейских племен оджибве и кри иллюстрируют их конические типи, церемониальные одежды из бизоньих шкур, расшитые бисером штаны из оленьей кожи, снегоступы и ритуальные маски.

Небоскребы в городском центре связаны между собой системой мостов и подземных галерей. Один из главных торговых центров — занимающий четыре квартала Stephen Avenue Mall, пешеходный бульвар с двухэтажными зданиями, магазинами на уровне улицы, скамьями и музыкантами, развлекающими прохожих. Отличный вид на городские каньоны из стекла и стали и Скалистые горы, нависающие над западным горизонтом, открывается перед теми, кто поднимется на лифте на обзорную площадку 191-метровой башни Калгари (Calgary Tower; открыто: ежедневно 7.00—22.30).

Стадион Saddledome на 17 000 мест, построенный в Стампид-парке к Олимпийским играм 1988 г., оборудован для проведения хоккейных матчей и соревнований по фигурному катанию. Скоростной каток разместили на стадионе «Olympic Oval» рядом с кампусом Университета Калгари. В Канадском олимпийском парке (Canada Olympic Park) на Бофорт-роуд есть два горнолыжных трамплина и комбинированная трасса для бобслея и тобогана. 45-минутная поездка на запад от Калгари доставит вас в Кананаскис-Кантри (Kananaskis Country). Здесь прекрасные условия для рыбалки, верховой езды, для пеших и велосипедных прогулок. Зимой гостям курорта Накиска предлагаются катание на горных и равнинных лыжах, прогулки на снегоступах и езда на собачьих упряжках. В полутора часах езды от Калгари находится городок Кэнмор (Canmore). Граничащий с национальным парком Банф и Кананаскис-Кантри, он представляет собой еще один превосходный отправной пункт для знакомства с местной природой.

В Калгари развита система общественного транспорта, включающая автобусы, легкорельсовый транспорт и велосипеды. На веб-сайте Calgary Transit есть инструмент для планирования поездок, который может помочь вам спланировать свой маршрут. Если вы за рулем, вам нужно будет купить пропуск в город. Вы также можете арендовать автомобиль в одной из многочисленных компаний по прокату автомобилей в Калгари. Популярные прокаты автомобилей в Калгари включают Avis, Budget, Enterprise и Hertz. Езда на велосипеде — еще один отличный способ передвижения по Калгари. В городе есть обширная сеть велосипедных дорожек и троп, которые идеально подходят для прогулок на свежем воздухе. Вы также можете бесплатно взять свой велосипед в автобус или трамвай.

Нужен перерыв от ходьбы или езды на велосипеде? Возьмите C-Train, систему легкорельсового транспорта Калгари. C-Train курсирует из южной части города на север и останавливается возле большинства основных туристических достопримечательностей. Список того, что делать в Калгари, бесконечен. В зависимости от погоды мероприятия варьируются от достопримечательностей до пеших прогулок, осмотра достопримечательностей, мероприятий и культурных фестивалей. Хотя лучшее время для посещения Калгари — весна/лето, зимой в городе все еще есть чем заняться.