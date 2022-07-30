Канадский суд: если с презервативом – не изнасилование

А в Квебеке суд оставил без работы врача, который не умеет держать язык за зубами.

Верховный суд Канады заявил, что секс с презервативом — это “другой” физический акт, чем секс без него. Таким образом использование презерватива может быть условием согласия в соответствии с законом о сексуальных домогательствах.

В пятницу принято решение 5-4, в котором Верховный суд утверждает, что “нет, не без презерватива” не должно означать “да, без презерватива”.

С чего все началось

Суд назначил новое судебное разбирательство по делу из Британской Колумбии.

Заявительница сказала своему новому сексуальному партнеру, что она будет заниматься с ним сексом только в том случае, если он наденет презерватив.

Тот факт, что партнер использовал презерватив во время первого акта, заставил заявительницу предположить, что он также использовал его, когда начал заниматься сексом во второй раз. Однако она заявила суду, но это оказалось не так, но женщина осознавала это только тогда, когда мужчина эякулировал.

Женщина обвинила своего партнёра в изнасиловании. Однако суд первой инстанции отклонил обвинение в сексуальном насилии. Судья установил, что нет никаких доказательств того, что заявительница не давала согласия на “рассматриваемую сексуальную активность”, а также того, что ответчик явно лгал, что могло бы стать еще одним поводом для осуждения.

Тем не менее и Апелляционный суд Британской Колумбии, и Верховный суд единогласно согласились, что судья первой инстанции ошибся, не обнаружив доказательств.