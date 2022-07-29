У монреальского гинеколога отозвали лицензию за комментарии сексуального характера в адрес пациентки

А медсестру, “оскорбившую” пациентку из коренных народов, восстановили на работе.

У акушера-гинеколога в Монреале была отозвана лицензия после того, как он сделал сексуально неприемлемые комментарии пациентке в родах.

73-летнему доктору Аллану Б. Климану больше не разрешено заниматься медицинской практикой после того, как Коллеж медиков Квебека (CMQ) исключил его имя из своего списка врачей.

В отчете дисциплинарного комитета колледжа, 22 апреля Климан осматривал пациентку в родильном зале Еврейской больницы общего профиля. “Врач делал замечания, которые были неуместными и/или сексуального характера в адрес своей пациентки, — говорится в документе. Климан якобы сказал ей: “Спасибо, что хорошо провели время”.

В этот момент партнёра роженицы не было в комнате.

Комитет отметил, что таким образом врач не выполнил предыдущие ограничения, наложенные на него CMQ 15 июля 2021 года, а именно “нахождение наедине с лицом женского пола во время обследования”.

Ну и как вишенка на торте – врач не обновил карту пациентки после нескольких осмотров.

Это не первый раз, когда Климан подвергается наказанию за высказывания сексуального характера в адрес беременной пациентки.

В 2019 году он был оштрафован на 2500 долларов и отстранен от работы на два года за то, что разговаривал с пациенткой в ​​непристойной сексуальной манере.

По данным дисциплинарного комитета, Климан сказал пациентке в 2015 году: “У тебя прекрасное маленькое тело, мне не терпится осмотреть тебя, и я уверен, что у тебя красивая вагина”.

Перед отстранением ему было вынесено два предупреждения за предыдущие неуместные комментарии, а в период с 1989 по 2020 год в отношении Климана было проведено 11 дисциплинарных расследований. Он работает врачом с 1981 года, получив сертификат по акушерству и гинекологии в 1983 году.

Имя пациентки не раскрывается в целях защиты ее конфиденциальности.