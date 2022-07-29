Рекордное число беженцев, переходящих границу в Квебеке

Квебек на пути к рекорду по числу беженцев, переходящих границу в Квебеке между США и Канадой

3066 беженцев перешли сухопутную границу с США в июне. Нет сомнений в том, что год станет рекордным по числу беженцев.

Иммиграционные власти Квебека сообщили, что число лиц, переходящих границу по дороге Rohham, в районе города Bernard-de-Lacolle, увеличивается с каждым днём и всё указывает на то, что уже к осени будет побит исторический рекорд по числу лиц, перешедших границу между США и Канадой в Квебеке и обратившихся за убежищем.

Только за июнь перешли границу свыше трёх тысяч нелегалов, то есть, более ста человек в день, и почти все они размещены в Монреале, где большая часть направлена в отель Place Dupuis, расположенный на улице Saint-Hubert, рядом со станцией метро Berri-UQAM.

Беженцы добираются до Квебека разными путями, многие переходят мексиканскую границу, проезжают по всем США и затем переходят в Канаду. Существует целая разветвлённая сеть “контрабандистов беженцами”, которые перевозят людей за серьёзные суммы.

В январе в Квебек перешли 2367 мигрантов, в июне – 3066, а всего с начала года по конец июня их стало 16319. В 2019 году, когда был установлен предыдущий рекорд, в Квебек перешли 19 тысяч лиц, просивших убежища. Можно легко посчитать и предположить, что в нынешнем году рекорд будет побит ещё до осени, если приток будет продолжаться теми же темпами.

Из-за длительных сроков рассмотрения дел беженцев и, как следствие, длительных сроков ожидания права на работу в Канаде, тысячи и тысячи беженцев обращаются за социальной помощью, что ложится серьёзным бременем на федеральный бюджет, да и на квебекский тоже.

Речь идёт лишь о тех, кто перешёл сухопутную границу между США и Квебеком. Те лица, которые перешли границу с другими провинциями или же прибыли в Квебек воздушным путём на учебу, в гости и т.д., но решили подать заявку на статус беженца, в упомянутые цифры не включены.