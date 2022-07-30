Как Квебек пытается вернуть сотрудников 60+ на работу

Работы много и для молодых, и для пожилых.

“Соблазнение 60-69″… Нет, это не то, что вы подумали – это проект, с помощью которого Совет работодателей Квебека призывает опытных сотрудников остаться трудоустроенным или вернуться к работе. Более того – это персонализированная коучинговая услуга для компаний, которая помогает им найти лучшие методы привлечения или удержания опытных работников в то время, когда многие работодатели испытывают проблемы с наймом рабочей силы.

Президент и главный исполнительный директор Совета работодателей Карл Блэкберн упомянул несколько мер, которые могут побудить старшее поколение выйти на работу. Это например гибкий график или неполный рабочий день, удаленная работа, наставничество или менее физически сложные задачи. Отдельно будет подниматься вопрос налогообложения для этих людей.

Он добавил, что ситуация должна быть адаптирована к каждой компании и к самим опытным работникам.

“Это не будет универсальным решением, если можно так выразиться, и потребуется много гибкости, много тренировок, в зависимости от работы, — сказал Блэкберн. – И тот факт, что мы собираемся обратиться непосредственно к компаниям, к работодателям, чтобы рассмотреть эти элементы, внедрить лучшие практики, это, безусловно, может стать интересным инструментом для более широкого применения в будущем”.

В то же время министр труда и занятости Жан Буле отметил, что на рынке труда уже наблюдается рост числа работников в возрасте 65 лет и старше. Этв цифра выросла со 169 800 в мае 2019 года до 194 100 в мае 2022 года.